(di Marzia Apice) (ANSA) - ROMA, 18 NOV - Dalla celebrazione di Marina Abramović alla soglia degli 80 anni all'omaggio al mito di Marilyn Monroe, e poi gli scatti di Garolla e la pittura di Spadini: sono le mostre del prossimo weekend.

ROMA - Si intitola "Historical Works and Transforming Energy" la grande mostra dedicata a Marina Abramović che la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea presenta per celebrare gli 80 anni dell'artista. Il percorso espositivo, visitabile dal 18 novembre al 4 aprile, riunisce le opere storiche più iconiche della sua carriera, tra cui Balkan Baroque, The Artist Is Present e Imponderabilia, insieme ai Transitory Objects, opere interattive che invitano il pubblico a esplorare il rapporto tra corpo umano, energia e materia. Dal 18 novembre al 29 gennaio il centro di produzione artistica indipendente AlbumArte presenta "Manifest@", la prima mostra personale in Italia della fotografa e visual artist Ludovica Anzaldi (Roma, 1992), a cura di Maria Rosa Sossai. Il progetto esprime la ricerca trans-femminista dell'artista, valorizzando la solidarietà tra donne, l'inclusione delle identità di genere e il recupero della memoria delle artiste escluse dalle avanguardie storiche.

MILANO - Anche Palazzo Citterio celebra Marina Abramović con la mostra "Marina Abramović Element", progetto dedicato alle performance digitali dell'artista, promosso dal Mnad - Museo nazionale dell'Arte digitale, con il supporto di Taex Gallery, per la cura di Clelia Patella. Il rapporto tra corpo, presenza e percezione, esplorato attraverso azioni che hanno contribuito a ridefinire il linguaggio della performance art, si apre in questa mostra alle possibilità offerte dalle tecnologie digitali con le opere proiettate sul ledwall di Palazzo Citterio. Al Museo Diocesano Carlo Maria Martini arriva dal 19 novembre la mostra "Federico Garolla. Gente d'Italia. Fotografie 1949-1968", a cura di Isabella Garolla e Uliano Lucas: visitabile fino al 4 aprile, l'esposizione riunisce un centinaio di fotografie in bianco e nero realizzate in Italia nei vent'anni successivi alla fine della Seconda guerra mondiale. Attraverso il suo sguardo, il fotografo delinea la fisionomia di un Paese che, dopo la devastazione del conflitto, ritrova gradualmente fiducia e slancio verso il cosiddetto "Miracolo italiano".

PARMA - Palazzo Pigorini ospita dal 21 novembre al 2 maggio la mostra "Marilyn Monroe. Fragments", progetto tra fotografia, cinema e memoria collettiva che celebra la grande icona del '900 nel centenario della nascita. Le immagini selezionate, firmate da grandi protagonisti della fotografia internazionale, tra cui Inge Morath, Philippe Halsman, Elliott Erwitt, Bruce Davidson, Eve Arnold, Dennis Stock, Erich Hartmann, Ernst Haas, Henri Cartier-Bresson e Cornell Capa, compongono per il pubblico un racconto fatto di frammenti, momenti e interpretazioni.

VENEZIA - Il dialogo tra medicina e arte, conoscenza anatomica e ricerca estetica è il filo conduttore della mostra "La bellezza che cura. Anatomia e arte nei libri antichi della Scuola grande di San Marco", curata da Giovanni Capitanio, Giacomo Pistolato, Mario Po', in programma alla Scuola Grande di San Marco dal 16 novembre al 31 gennaio. Il percorso espositivo, realizzato in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Venezia, presenta preziosi antichi atlanti anatomici custoditi nella Biblioteca della Scuola Grande - dalle prime tavole illustrate ai grandi trattati - posti in relazione con tre dipinti di Giambattista Pittoni raffiguranti Apollo, Diana e Venere, provenienti dalla Steven and Natalie Maksin Family Collection.

PIACENZA - Dal 22 novembre al 28 febbraio la Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi accoglie "Armando Spadini. Pittore moderno del Novecento", mostra a cura di Barbara Cinelli. A ispirare il progetto la presenza di due opere di Spadini custodite nella collezione permanente della Galleria Ricci Oddi, Ritratto della signora De Carolis con le figlie (1908) e Lillo in culla (1921), acquisiti da Giuseppe Ricci Oddi rispettivamente nel 1925 e alla Biennale di Venezia del 1924. Le opere esposte, in prestito da istituzioni quali le Galleria degli Uffizi, i Musei Vaticani, la Banca d'Italia, provengono dalle storiche raccolte dei primi collezionisti di Spadini e ne testimoniano la fortuna collezionistica ed espositiva.

L'AQUILA - Chiuderà l'11 dicembre la mostra "La tarlatana come trappola della memoria. Lea Contestabile, ieri e oggi", a cura di Fabio De Chirico, Barbara Drudi, Francesca Franco e Federica Zalabra: in tre sezioni, l'esposizione restituisce il percorso poetico e creativo dell'artista attraverso la tarlatana, un tessuto leggero di puro cotone, caratterizzato da una trama larga e spesso rinforzato con apprettatura, che fin dagli esordi, negli anni Settanta, ha contraddistinto la sua ricerca.

(ANSA).

