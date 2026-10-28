(di Marzia Apice) (ANSA) - TORINO, 28 OTT - Dall'omaggio a Marisa Merz e Alberto Savinio fino all'arte di Tiziano e Artemisia Gentileschi: sono alcune delle mostre di questo weekend di fine ottobre.

TORINO - Un grande progetto in tre atti che celebra il centenario della nascita di Marisa Merz è in programma a Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, Fondazione Merz, GAM - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino dal 29 ottobre al 4 aprile, realizzato grazie al sostegno della Fondazione CRT. Dal titolo "Marisa Merz - La danza delle ore", la retrospettiva intende raccontare la carriera dell'artista nella sua evoluzione, soffermandosi su aspetti diversi quali il processo creativo e l'uso dei materiali, il tempo quotidiano come dimensione creativa e la casa come laboratorio alchemico, la nozione di spazio come luogo fisico e metafisico, esponendo per l'occasione un insieme straordinario di lavori, di cui alcuni inediti.

Si apre il 30 ottobre alla Pinacoteca Agnelli, fino al 4 aprile, la prima grande retrospettiva istituzionale dedicata ad Alberto Savinio. A cura di Sarah Cosulich e Pietro Rigolo, "Alberto Savinio. Souvenir" riunisce circa 75 opere tra dipinti e disegni, offrendo una rilettura ampia e articolata della sua ricerca pittorica dagli anni Venti ai primi anni Cinquanta e restituendo la complessità di un artista che ha attraversato musica, letteratura, teatro e arti visive e ha costruito un immaginario personale in cui convivono mito classico, memoria, ironia e invenzione.

MILANO - Il Capolavoro per Milano 2026, che il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano ospita dal 27 ottobre al 31 gennaio in una mostra a cura di Mario Epifani, è l'Annunciazione di Artemisia Gentileschi, proveniente dal Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli. Datata 1630 nel cartiglio in basso a destra e realizzata a olio su tela, l'Annunciazione rappresenta una delle testimonianze più significative della piena maturità artistica della pittrice ed è la sua prima opera nota eseguita a Napoli, città nella quale giunse intorno al 1629, dopo aver lasciato Venezia.

Dal 30 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027, Palazzo Citterio accoglie mostra "I Maestri di Brera. Insegnare l'arte", curata da Giovanni Iovane e Marina Gargiulo, concepita in occasione dei 250 anni dalla fondazione dell'Accademia di Belle Arti di Brera.

Il percorso riunisce una selezione di opere di quei docenti che hanno attuato una sintesi fra tradizione e modernità, tra cui Adolfo Wildt, Carlo Carrà, Arturo Martini, Achille Funi ma anche Marino Marini e Gastone Novelli fino a Lucio Fontana, per poi arrivare ai docenti della contemporaneità come Alik Cavaliere, Luciano Fabro, Rodolfo Aricò, Grazia Varisco, Renata Boero.

VERONA - Il Museo di Castelvecchio ospita dal 31 ottobre al 31 gennaio "La Venere di Tiziano e il Rinascimento musicale.

Musica per gli Occhi dal Museo del Prado alla Città di Verona", una mostra che ruota attorno alla straordinaria Venere con cane e suonatore d'organo di Tiziano, proveniente dal Prado di Madrid. Curata da Francesca Rossi, Luca Fabbri e Michele Magnabosco, l'esposizione apre il dialogo tra il capolavoro e un importante nucleo di opere d'arte a tema musicale del Museo di Castelvecchio ma anche tra opere, strumenti musicali, libri e partiture antiche provenienti dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze, dall'Accademia Filarmonica di Verona, dal Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna, dalla Biblioteca Civica e dalla Biblioteca Capitolare di Verona.

FINALBORGO-FINALE LIGURE (SV) - Al Complesso Monumentale dei Chiostri di Santa Caterina dal 31 ottobre è allestita "Bobo e la Valle dei Segni. Omaggio a Sergio Staino", a cura di Bruno Luverà e Nini Giacomelli: suddiviso in 5 sezioni, il percorso apre un dialogo tra i segni contemporanei del fumetto e della satira di Sergio Staino con le incisioni rupestri millenarie della Valle Camonica, attraverso vignette originali, pannelli dedicati all'arte rupestre camuna e materiali audiovisivi.

ROMA - Chiuderà il 15 novembre la mostra "Marina Bindella.

Cosmografie", a cura di Ilaria Schiaffini, in programma al Museo Carlo Bilotti. L'esposizione raccoglie 35 opere - tra dipinti, xilografie, acquerelli e grandi installazioni polittiche - che delineano gli ultimi anni di ricerca dell'artista, un percorso visivo fondato sull'indagine del segno come principio generativo della forma e dello spazio.

TRADATE (VA) - L'ex stabilimento Koh-I-Noor di Tradate progettato dall'architetto Enrico Agostino Griffini tra il 1942 e il 1943 ospita dal 29 ottobre al 20 dicembre la mostra "Enrico A. Griffini. Costruire modernamente", a cura di Massimiliano Savorra e Valeria Griffini. L'esposizione, che inaugura le attività del nuovo spazio culturale di 155 Tradate, indaga il metodo e l'opera di Griffini in un momento in cui il tema della costruzione, delle risorse, della durata e dell'efficacia degli edifici - alla base del suo lavoro - è centrale. (ANSA).

