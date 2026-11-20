A Dublino il nuovo anno non si festeggia soltanto allo scoccare della mezzanotte. Per tre giorni, dal 30 dicembre 2026 al 1 gennaio 2027, il New Year’s Festival Dublin anima la capitale irlandese con concerti, spettacoli di strada e appuntamenti musicali che invitano a scoprire la città tra il Castello di Dublino, Meeting House Square e i locali che partecipano al festival. Organizzato da Fáilte Ireland in collaborazione con l’Office of Public Works, il festival propone un programma che attraversa generi e atmosfere differenti, dalla musica tradizionale irlandese alle sonorità indie e punk, e accompagna residenti e visitatori fino ai primi festeggiamenti del 2027.

Il 30 dicembre, tra concerti e nuovi talenti Il Castello di Dublino ospita “Echoes of Ireland”, i concerti che aprono il festival dando spazio alla scena musicale irlandese. Nella stessa giornata, il Nyf Dublin Music Trail porta la musica dal vivo in diversi locali della città: un percorso tra artisti emergenti e generi che spaziano dal folk al rock, dall’indie al punk. Un’occasione per passare da un concerto all’altro e conoscere Dublino anche attraverso i suoi spazi dedicati alla musica.

Il 31 dicembre, due appuntamenti per il conto alla rovesciaIl 31 dicembre il Castello di Dublino propone due modi diversi di vivere l’attesa del nuovo anno. Il Countdown Concert Matinee, in programma dalle 16 alle 18.30, appuntamento anticipato aperto a tutte le età, permette anche ai bambini e alle famiglie di provare l’emozione del conto alla rovescia grazie a uno speciale momento di mezzanotte anticipato. A guidare il concerto sono The Academic, band irlandese nota per l’energia delle esibizioni dal vivo e le sonorità indie rock, affiancati dagli ospiti Theatre, Kk Lewis e dj Shelly Gray. Dal rock dalle atmosfere gotiche ed eteree di Theatre alle contaminazioni soul, R&B e pop del cantautore dublinese Kk Lewis, fino alla selezione musicale di DJ Shelly Gray, il programma attraversa stili diversi e coinvolge pubblici di ogni età. La sera, invece, il Countdown Concert riservato ai maggiori di 18 anni ha come protagonista il cantautore irlandese Aaron Rowe, che nel suo percorso ha condiviso il palco con artisti come Lewis Capaldi, Dermot Kennedy e Sam Fender. È questo il concerto che culmina nel “Midnight Moment”, un grande spettacolo che accompagna il conto alla rovescia e celebra l’arrivo del 2027 nella suggestiva cornice del Castello di Dublino.

Il 1 gennaio, la parata e i concerti gratuitiIl festival prosegue anche il primo giorno dell’anno. La parata “Ignite and Excite” attraversa le strade di Dublino con bande musicali, artisti di strada e spettacoli che portano i festeggiamenti fuori dai palchi. Seguono appuntamenti gratuiti al Castello di Dublino, tra musica dal vivo e intrattenimento, mentre Meeting House Square accoglie un programma dedicato alla musica tradizionale irlandese. La dimensione familiare del festival non si esaurisce nel conto alla rovescia anticipato del 31 dicembre: anche la parata “Ignite and Excite”, con bande musicali e artisti di strada, e gli appuntamenti gratuiti del primo gennaio offrono occasioni per condividere la festa tra generazioni diverse. Il New Year’s Festival Dublin si inserisce nel più ampio programma “Winter in Dublin”, che accompagna la capitale irlandese durante la stagione invernale con un ricco calendario di iniziative, esperienze e appuntamenti culturali, dalle festività natalizie ai mesi successivi. Un invito a scoprire Dublino anche al di fuori della stagione turistica tradizionale, tra musica, cultura e la vivacità dei suoi quartieri.