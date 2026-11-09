(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Due settimane nel segno dell'Irlanda a Milano. Dal 12 al 24 novembre arrivano infatti Irish Music Days, un calendario di appuntamenti che porterà in città alcuni dei più interessanti protagonisti della scena musicale dell'Isola di Smeraldo.

L'iniziativa rappresenta un'occasione per scoprire una delle anime più autentiche dell'Irlanda: dalle session spontanee nei pub di Galway e Dublino ai grandi festival, la musica è infatti uno degli elementi che meglio raccontano l'isola. La rassegna prenderà il via il 12 novembre al Pogue Mahone's Irish Bar, in collaborazione con Bertus Distribution, con il lancio di 20th Century Paddy - The Songs of Shane MacGowan, album tributo dedicato allo storico leader dei Pogues, scomparso nel 2023.

Gli U2 saranno al centro dei giorni successivi: alla mezzanotte del 13 novembre uscirà infatti il loro 16esimo album in studio, "Carnaval De Luz" (Emi Records / Island) e per festeggiare la release e l'annuncio delle date italiane del 5 e 6 luglio a San Siro, venerdì 20 novembre il Pogue Mahone's ospiterà il concerto della tribute band Red Rocks.

Gli Irish Music Days proseguiranno con i concerti della nuova generazione di artisti irlandesi. I Gurriers, tra le band più apprezzate della scena post-punk di Dublino, saliranno sul palco del Circolo Magnolia il 17 novembre, mentre il giorno successivo toccherà all'energia folk-punk dei The Scratch allo Station Live Club di Paderno Dugnano (Milano). Con loro, The Rebel Poets, celtic punk da Milano.

Il 21 novembre, sarà invece la volta dei Kingfishr, fenomeno del neofolk contemporaneo e protagonisti di un concerto già sold out al Fabrique, mentre allo Station Live Club di Paderno Dugnano i Chasing Abbey debutteranno in Italia con il loro innovativo mix di sonorità elettroniche e influenze tradizionali.

Per prepararsi ai grandi concerti del 21 novembre, il Mahone's Restaurant di Porta Romana festeggerà i suoi dieci anni di attività con una session cantata dalle 17 e il dj set di Patrizio Marchesan dalle 22 servendo fritture tipiche irlandesi.

Accanto ai live anche la dimensione più autentica e popolare della cultura irlandese. Venerdì 20 novembre: Live allo Shamrock Irish Pub di Lecco insieme al progetto folk partenopeo I Santi Bevitori. Domenica 22 novembre: Tradizionale aperitivo irlandese al Banshee RG di San Donato Milanese (dalle ore 18:00), mentre il 23 novembre il Pogue Mahone's ospiterà una serata speciale con musicisti e ballerini della Traditional Music Academy e di Gens D'Ys, per celebrare il patrimonio della musica e delle danze tradizionali irlandesi. Gran finale il 24 novembre all'Alcatraz con i Kneecap. Il trio di Belfast, tra i fenomeni musicali più dirompenti degli ultimi anni, chiuderà la manifestazione con una data già sold out, portando a Milano l'energia creativa e l'identità contemporanea dell'Irlanda del Nord.

"L'Irlanda ha un rapporto speciale con la musica: è nei pub, nei festival, nelle piazze, nelle storie che vengono tramandate da generazioni. Gli Irish Music Days portano a Milano un assaggio di questa atmosfera unica, attraverso artisti che rappresentano la vivacità e la diversità della scena musicale contemporanea dell'isola" dice Marcella Ercolini, direttrice Italia di Turismo Irlandese in Italia. (ANSA).

