(ANSA) - CARBONIA, 10 NOV - "Sguardi plurali sull'Italia plurale" attraverso gli scatti di giovani autori under 35 di seconda generazione o con background migratorio. Il Carbonia Film Festival accoglie la prima nazionale di una mostra fotografica itinerante che sarà allestita dall'11 novembre, vernissage alle 18, e fino al 18 al Museo del Carbone nella Grande Miniera di Serbariu. Poi arriverà a Bologna, Milano e Torino.

In esposizione i tre progetti vincitori del concorso nazionale che ha coinvolto, attraverso una call, 23 fotografi nati in Italia, altri arrivati molto piccoli o giovani, alcuni sono rifugiati, altri cittadini italiani, altri ancora in attesa di diventarlo. Sono stati invitati a raccontare l'Italia contemporanea da prospettive capaci di mettere in discussione narrazioni dominanti e stereotipi culturali. In mostra Grana Beldia, progetto della vincitrice, Ariman Scriba, fotografa italiana di origini marocchine, presente al festival, accanto a Intreccio di Davide Abbas Pour e Mare di Ricardo Aleodor Venturi. Nel percorso anche le due menzioni speciali, le installazioni Paesaggio Nostrano di Shuai Peng e AlfMabrook di Jasmine Barri. Attraverso le loro fotografie emergono racconti che intrecciano esperienze personali, vissuti familiari e riferimenti culturali plurali.

Sguardi Plurali è promosso dal Csc Carbonia della Società Umanitaria, Memory Lab - Centro di ricerca del Dipartimento di Storia Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna e Fieri, in collaborazione con Arci nazionale e Associazione Zona. La nuova identità grafica è curata da Lilia Di Bella; l'allestimento ha potuto contare sulla consulenza curatoriale di Andrea Tinterri e Marco Trulli. "Ho trovato significativo che la call fosse aperta a persone con background migratorio: spesso non abbiamo accesso agli stessi strumenti, alle stesse opportunità e agli stessi spazi di racconto - ha detto Ariman Scriba -, eppure le nostre voci fanno parte della pluralità italiana e meritano di essere ascoltate, non lasciate ai margini".

Pietro Cingolani, antropologo dell'Università di Bologna, ideatore del concorso, ha messo in rilievo che "attraverso il loro lavoro prende forma una nuova grammatica visiva che ci invita a ripensare l'immagine del nostro Paese come una pluralità di paesaggi umani e culturali".

Per Raffaela Giulia Saba, della Società Umanitaria di Carbonia, "la mostra si inserisce perfettamente nel contesto del festival che da sempre dà spazio a una pluralità di voci".

(ANSA).

