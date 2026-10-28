(ANSA) - LIVORNO, 28 OTT - Si intitola "Pinocchio - Le avventure visive di un burattino" la mostra in programma dall'1 novembre a il 10 gennaio 2027 al Museo della Città di Livorno-Polo Culturale Bottini dell'Olio che offrirà uno spaccato della evoluzione iconografica e delle molteplici rappresentazioni artistiche del burattino più famoso al mondo.

Dedicata al più celebre personaggio creato da Carlo Lorenzini, universalmente noto come Collodi, nell'anniversario dei 200 anni dalla sua nascita, si spiega in una nota, l'esposizione si svolgerà su due livelli paralleli. Da una parte riallaccerà i fili tra la città di Livorno e l'autore tramite i binari della celebre ferrovia Leopolda, protagonista del volume del 1856 "Un romanzo in vapore. Da Firenze a Livorno", dove un giovane Carlo Lorenzini descriveva con pungente ironia le origini della città labronica; dall'altra esplorerà il successo del capolavoro "Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino" nell'ambito delle arti visive. Il percorso espositivo trae spunto dalle opere della prestigiosa Collezione Sergio Cereda, proponendo un originale e articolato excursus della storia visiva del burattino. Il visitatore sarà accompagnato in un viaggio storico e artistico che prende le mosse dal volume originale del 1883, arricchito dalle figure di Enrico Mazzanti, per giungere fino alle tavole e alle visioni di maestri quali Jacovitti e Roberto Innocenti, affiancate da dipinti e sculture.

A queste testimonianze storiche si affiancheranno i lavori inediti realizzati dagli allievi della Scuola di fumetto e Illustrazione dell'Accademia di belle arti di Carrara, offrendo un confronto diretto con la contemporaneità. Ad arricchire l'itinerario le edizioni storiche delle Biblioteche civiche e produzioni di artisti noti al pubblico livornese quali Mario Madiai, Ugo Nespolo, Fabio Leonardi. La presentazione è in programma il 31 ottobre alle 11:30 nella Sala del Grande Rettile del Museo della Città di Livorno. (ANSA).

