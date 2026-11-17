(ANSA) - PERUGIA, 17 NOV - Dal 28 novembre al 6 gennaio 2027 (anteprima il 27 novembre alle 17.30 per l'accessione del grande albero in piazza IV Novembre) Perugia propone un ricco calendario con luci d'artista, mostre, scenografici arredi verdi, mercatini, musica dal vivo e iniziative per famiglie, giovani e bambini diffuse nel centro storico, nei borghi e nei quartieri della città. Il programma ufficiale delle festività "Perugia accende il Natale" è stato presentato in una conferenza stampa.

Sono intervenuti gli assessori comunali Andrea Stafisso (commercio), Fabrizio Croce (spettacolo dal vivo e città storica), Francesca Tizi (istruzione) e Pierluigi Vossi (sport), e Paolo Mariotti per il Consorzio Perugia in Centro.

"In questo periodo segnato da difficoltà sul piano economico e dall'incertezza a livello internazionale - ha detto Stafisso, secondo quanto riferisce il Comune -, abbiamo pensato che servisse un po' di coraggio per sperimentare, pur nel rispetto della tradizione, formule innovative capaci di incuriosire e sorprendere. Un modo per dare la giusta spinta sia ai cittadini sia ai visitatori per godere del Natale a Perugia".

L'assessore Croce ha parlato di "un Natale che diventa corale anche grazie al contributo di tanti cittadini e associazioni", menzionando il contributo speciale del Tavolo delle associazioni del Centro storico. "Ci sarà anche un Capodanno che possiamo definire d'artista che mai come quest'anno dialogherà con le luminarie", ha anticipato.

"Sul fronte della mobilità, stiamo proseguendo un percorso iniziato con convinzione da più di due anni scegliendo di rilanciare una infrastruttura sostenibile e puntuale che conta su un parcheggio con 3mila posti gratuiti", ha affermato. "Il minimetrò per noi è fondamentale - ha aggiunto - per decongestionare dal traffico il centro storico e cambiare l'immagine della città, da sempre caratterizzata da un tasso di motorizzazione tra i più alti d'Italia". L'invito, dunque, anche per Natale, è a salire in centro utilizzando mezzi alternativi all'auto. Dal 27 novembre per chi arriva con il minimetrò e fa acquisti in attività del centro storico (negozi, bar, ristoranti etc.) aderenti all'iniziativa, sarà possibile avere in omaggio un nuovo biglietto.

L'assessora Tizi ha parlato del "Natale dei bambini e delle bambine" ospitato dal Centro Camerale Alessi, in partenza l'8 dicembre, dove il Comune sarà presente con il progetto "Natale dei bambini e delle bambine 2026", un programma di attività educative e ricreative rivolto alla fascia da 0 a 10 anni. Il progetto offrirà ai bambini, alle bambine e alle loro famiglie occasioni di gioco, incontro e scoperta, intrecciando arte, scienza, cultura e tradizioni natalizie. Particolare attenzione sarà dedicata alla sostenibilità ambientale, con attività di riciclo creativo e giochi tradizionali che non richiedono plastica né energia elettrica. (ANSA).

