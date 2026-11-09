(ANSA) - MILANO, 09 NOV - Palazzo Citterio a Milano ospita dal 19 novembre al 17 febbraio 2027 'Element' un progetto dedicato alle performance digitali di Marina Abramović, promosso da Mnad - Museo nazionale dell'Arte digitale, con il supporto di Taex Gallery, per la cura di Clelia Patella.

Da oltre cinquant'anni l'artista serba esplora il rapporto tra corpo, presenza e percezione, attraverso azioni che hanno contribuito a ridefinire il linguaggio della performance art.

Con Marina Abramović 'Element', questa ricerca si apre alle possibilità offerte dalle tecnologie digitali. Al centro del progetto c'è l'avatar dell'artista, un vero e proprio gemello digitale che diventa veicolo del gesto performativo, consentendo alla pratica di Abramović di oltrepassare i limiti fisici del corpo e di esplorare nuove forme di presenza e relazione con il pubblico.

Il progetto ha debuttato con Art, una serie dedicata alla ricca simbologia che attraversa l'opera dell'artista. La nuova fase, intitolata Method, presenta invece un corpus di opere ispirato al celebre Metodo Abramović, pratica sviluppata dall'artista e alla base delle attività del Marina Abramović Institute. (ANSA).

