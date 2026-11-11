(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Sta partendo un viaggio bellissimo.

Fino all'11 dicembre, con oltre 100 iniziative in tutta Italia, celebreremo la Giornata Nazionale degli Abiti Storici, istituita dal Ministero del Turismo". Lo ha detto il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi in un video che annuncia la Giornata Nazionale degli Abiti Storici. Oltre 110 iniziative in tutta Italia, da Nord a Sud, dalle Alpi alla Sicilia, unite per la prima volta in un unico racconto nazionale.

"Parliamo - spiega il ministro - della nostra identità: l'abito storico è memoria e bellezza, un filo che lega generazioni, mestieri, piazze, borghi, palazzi. In questo talento artigiano affondano le origini della straordinaria impresa dei grandi stilisti italiani che hanno saputo conquistare il mondo. Ogni abito racconta una storia e un tempo. E le rievocazioni ci fanno scoprire chi siamo e da dove arriviamo. E fanno vivere i territori. Questo è turismo autentico, si muove fuori dai periodi canonici, porta visitatori, fa lavorare sarti, musei, ristoratori e strutture ricettive. Ai volontari, alle associazioni, ai Comuni, alle scuole, alle Pro Loco e a chi indosserà con orgoglio un pezzo della nostra storia dico grazie.

Grazie per l'impegno e buon lavoro a tutti".

Nella seconda edizione della Giornata nazionale degli Abiti Storici le iniziative in programma accompagneranno il pubblico alla scoperta di costumi, tradizioni e manifestazioni che raccontano la storia e l'identità dei territori italiani.

Secondo il censimento nazionale promosso dal Ministero della Cultura, in Italia sono presenti 1.294 rievocazioni storiche.

Cortei, palii, giostre cavalleresche, rappresentazioni medievali e rinascimentali, feste religiose e tradizioni popolari costituiscono un patrimonio che coinvolge città, borghi e aree interne, offrendo occasioni di visita anche al di fuori dei periodi di maggiore affluenza.

Gli abiti storici sono uno degli elementi più rappresentativi di queste manifestazioni. Attraverso tessuti, ricami, fogge e lavorazioni artigianali custodiscono la memoria delle comunità e valorizzano competenze tramandate nel tempo, dalla sartoria alla tessitura, contribuendo a rendere riconoscibile e attrattiva l'offerta culturale dei territori.

La capacità di coinvolgimento delle rievocazioni emerge anche dai numeri delle principali manifestazioni italiane. Il Palio di Siena può raggiungere complessivamente circa 49.220 spettatori, considerando le diverse postazioni disponibili. La Giostra del Saracino di Arezzo richiama circa 3.700 spettatori per ciascuna edizione e coinvolge circa 400 figuranti in costume storico, mentre la Giostra della Quintana di Foligno riunisce i dieci rioni cittadini e oltre 800 figuranti in costume barocco.

La valorizzazione della storia del costume passa anche attraverso i musei e le istituzioni culturali. Palazzo Mocenigo, Centro Studi di Storia del Tessuto, del Costume e del Profumo di Venezia, ha registrato nel 2025 una crescita dei visitatori del 5,6% rispetto all'anno precedente. Il Museo Ferragamo di Firenze risulta inoltre tra le realtà maggiormente apprezzate nel comparto dei musei d'impresa, sulla base delle più recenti analisi della reputazione e della soddisfazione espresse dagli utenti attraverso i canali digitali.

Questo patrimonio si inserisce in un sistema culturale nazionale compostoda 4.677 musei e istituti similari aperti al pubblico, tra cui 3.606 musei, gallerie e raccolte, 777 monumenti e complessi monumentali e 294 aree e parchi archeologici. Nel 2025 queste realtà hanno accolto complessivamente 140,8 milioni di visitatori.

Particolarmente significativa è la componente internazionale della domanda culturale: i visitatori stranieri rappresentano il 45,2% del totale nazionale, mentre nelle aree e nei parchi archeologici la loro quota raggiunge il 59,7%. (ANSA).

