(ANSA) - ROMA, 07 NOV - "Sin dall'inzio del mio insediamento sono rimasto colpito dal fatto che un settore così strategico non abbia un capitolo dedicato nel bilancio dell'Unione Europea, è una mancanza". Lo ha detto il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, intervenendo al programma God Save Europe in onda su Giornale Radio e ricordando che "la parola turismo non esiste nemmeno nella Costituzione", dove invece "è citata la Cultura all'articolo 9". "Il turismo è ancora più della bellezza - ha aggiunto - è la bellezza che si fa ricchezza, un motore dell'economia".

Il ministro ha poi ricordato che "l'Italia oggi è la meta più desiderata d'Europa, il 54% degli europei indica proprio la nostra nazione tra le destinazioni preferite, attratti dalle grandi città storiche ma anche dalle cosiddette esperienze autentiche cioè quelle legate all'enogastronomia, alla scoperta dei piccoli borghi. Il mio obiettivo è quello di fare del turismo una leva di crescita sempre più forte e diffusa per l'economia italiana".

Riguardo l'overtourism, Mazzi ha spiegato che è "un termine che non usa perché non può esistere un problema di troppo turismo, è una risorsa, la questione è capire come gestire i flussi nello spazio e nel tempo e l'Italia lo sta facendo, i dati di settembre dimostrano come il turismo italiano stia crescendo anche fuori dei periodi di punta".

Infine, una riflessione sul cambiamento climatico "con cui dobbiamo misurarci". "Il caldo non è certo una novità nei mesi estivi - ha concluso il ministro - molte città si stanno attrezzando studiano percorsi e modalità di visita alternativi, noi stessi abbiamo fatto un esperimento su alcuni musei allargando gli orari di visita all'orario notturno, ha dato dei risultati ottimi. La sfida non è limitare il turismo ma governare la crescita anticipando i cambiamenti nelle abitudini di viaggio, in una visione equilibrata fra le stagioni e i territori". (ANSA).

