(ANSA) - TORINO, 18 NOV - "Il governo Meloni guarda con attenzione al lavoro quotidiano delle imprese, degli operatori e delle comunità locali. La collaborazione tra istituzioni e settore privato è la chiave per rendere la nostra offerta sempre più competitiva, sostenibile e capace di attrarre visitatori durante tutto l'anno". Lo afferma il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, in un messaggio inviato in occasione della presentazione del secondo Rapporto economico Monferrato 2026, organizzata dal Piccolo nella Sala del Broletto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Nel messaggio il ministro sottolinea il ruolo economico e turistico del territorio. "Il Monferrato, riconosciuto Patrimonio dell'Umanità nel 2014, non è soltanto una meta turistica, ma un sistema economico vivo, che unisce paesaggi Unesco, cultura, grandi eventi ed eccellenze enogastronomiche".

Mazzi ha inoltre rivolto un saluto alle istituzioni presenti, ricordando che "Il 'Piccolo' offre al Monferrato un prezioso strumento di analisi e di riflessione sulle sue prospettive di sviluppo". (ANSA).

