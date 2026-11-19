(ANSA) - VENEZIA, 19 NOV - Le speranze del Risorgimento, le contraddizioni della società nata dall'Unità d'Italia e le profonde trasformazioni civili dell'Ottocento si riflettono nell'opera di uno degli intellettuali più acuti e meno convenzionali del nostro Paese. In occasione del bicentenario della nascita dello scrittore fiorentino, apre domani, venerdì 20 novembre, in M9 - Museo del '900 la mostra Carlo Collodi: tra penna, politica e "bugie" che dicono la verità. Pinocchio e gli altri personaggi come specchio di un uomo e del suo tempo, aperto fino al 14 febbraio 2027 e curata dall'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa.

L'esposizione invita a riscoprire la complessità di Carlo Lorenzini, universalmente conosciuto con lo pseudonimo di Collodi, andando ben oltre la celebrità del suo iconico burattino. Patriota, giornalista, polemista ed educatore, l'autore fu un lucido testimone del suo tempo. Attraverso un ricco apparato di testi, documenti e immagini, la mostra ricostruisce il legame indissolubile tra la sua militanza politica - dalla partecipazione alle guerre d'indipendenza alla successiva disillusione per l'Italia post-unitaria - e la sua prolifica produzione letteraria. I personaggi dei suoi racconti diventano così lo specchio di una società in transito, riflettendo le aspirazioni di libertà e le tensioni morali di una nazione in via di formazione. Dietro l'apparente leggerezza delle vicende di Pinocchio, della figura di Giannettino o dei protagonisti delle Storie allegre, emerge la costante tensione tra comicità e morale, tra spontaneità e disciplina. Collodi considerava infatti l'istruzione uno strumento essenziale per la costruzione di una coscienza civile: l'esposizione evidenzia questa profonda dimensione pedagogica, affidata all'ironia e a un messaggio letterario di straordinaria attualità. Il percorso espositivo valorizza i materiali iconografici del patrimonio storico di Indire, affiancati dai documenti della Fondazione Nazionale Carlo Collodi e dalle immagini dell'Archivio storico Giunti, tra cui spiccano le celebri illustrazioni di Attilio Mussino.

"Pinocchio è un personaggio nato nell'Ottocento ma che ha conquistato, formato e interpretato il Novecento molto più di quanto appaia a un primo sguardo - dice Serena Bertolucci, direttrice di M9. Accogliere questa preziosa mostra significa indagare le radici profonde del nostro immaginario collettivo".

(ANSA).

