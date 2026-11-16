(ANSA) - BOLOGNA, 16 NOV - Dopo l'appuntamento dello scorso gennaio, quando la Sala dei Giganti di Palazzo Bentivoglio ha accolto Il Combattimento di Tancredi e Clorinda di Philippe Kratz e Fabio Cherstich, rielaborazione in danza e musica del madrigale di Monteverdi su testo di Torquato Tasso, il CCN/Aterballetto torna a Gualtieri (Reggio Emilia) sabato 21 e domenica 22 novembre. Il percorso si amplia e, oltre alle sale di Palazzo Bentivoglio, coinvolge il Teatro Sociale di Gualtieri, piccolo gioiello della città.

Quattro le creazioni in programma, proposte in tre repliche giornaliere, alle ore 16.00, 17.00 e 18.00. Sul palco del Teatro Sociale va in scena Dira Libido 2.0 di Giovanni Leonarduzzi; negli ambienti di Palazzo Bentivoglio il pubblico incontra An Echo, A Wave di Philippe Kratz, Eppur si muove di Francesca Lattuada e Soft P. di Diego Tortelli. Le MicroDanze sono brevi creazioni pensate per spazi non convenzionali, capaci di instaurare una relazione ravvicinata tra movimento, spazio e spettatore. L'esperienza si estende al Museo Antonio Ligabue, che ospita la mostra Ligabue, Zavattini e la Bassa, con le fotografie di Paolo Simonazzi, a cura di Giordano Gasparini, Francesco Negri e Gloria Negri, aperta al pubblico dal 21 novembre. Al termine di ogni replica è possibile partecipare a una visita guidata, con tariffa agevolata riservata ai possessori del biglietto del percorso performativo. (ANSA).

