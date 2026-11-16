(ANSA) - CIRÒ MARINA, 16 NOV - Tre giorni di proiezioni, workshop e incontri con alcuni dei grandi protagonisti del cinema italiano: Francesco Montanari, Giampaolo Morelli, Max Mazzotta, Francesca Valtorta, Marco Leonardi. Tutto pronto per la prima edizione di "Cirò Film Festival", rassegna organizzata dal Comune di Cirò Marina in collaborazione con Regione Calabria e Calabria Film Commission. La tre giorni, dal 19 al 21 novembre, si propone come occasione di incontro tra il grande cinema, le eccellenze e le tradizioni del territorio.

Programma al via giovedì 19 alle ore 10, presso il Teatro Alikia, con la conferenza stampa di apertura. Alle 10:30 sarà proiettato "Freaks Out" di Gabriele Mainetti. Nel pomeriggio, alle 16:30, spazio a "Una fottuta bugia" di Gianluca Ansanelli.

La seconda giornata, venerdì 20, si aprirà alle 9 sempre al Teatro Alikia con il workshop "Make-up cinematografico", a cura di Lucia Pittalis. Nel pomeriggio, alle 16:30, è in programma la proiezione del film "Regina" di Alessandro Grande.

Sabato 21 prima parte della giornata dedicata al rapporto tra cinema, sostenibilità e valorizzazione delle produzioni locali.

Alle 11, presso Borgo Saverona, si terrà il workshop "Calabria green - L'enogastronomia calabrese attraverso il cinema e l'audiovisivo", momento di confronto sulle opportunità offerte dal linguaggio cinematografico per raccontare e promuovere le eccellenze agroalimentari, le tradizioni e l'identità della Calabria. Momento clou del festival alle 19:30 quando è prevista la cerimonia di premiazione, e la cena di gala, con la partecipazione di importanti protagonisti del panorama cinematografico italiano: Francesco Montanari, Giampaolo Morelli, Max Mazzotta, Francesca Valtorta e Marco Leonardi.

(ANSA).

