(ANSA) - TORINO, 19 NOV - Dal 18 al 24 novembre 2026 si svolgerà la prima edizione di Art Déco Week, il festival dedicato all'arte e all'architettura Déco in Italia.

L'iniziativa è ideata e curata da Andrea Speziali e organizzata dall'Associazione Italia Liberty. Il programma comprende 40 itinerari guidati in 19 regioni italiane e sette conferenze scientifiche online. L'obiettivo è valorizzare il patrimonio artistico e architettonico del periodo tra le due guerre.

Il festival nasce dall'esperienza di Art Nouveau Week, giunta nel 2026 all'ottava edizione. Il tema scelto per questa prima edizione è la conchiglia, simbolo della trasformazione delle forme naturali in motivi geometrici e decorativi. Le visite permetteranno di scoprire edifici, alberghi, cinema, ville, ceramiche e opere d'arte. I percorsi saranno condotti da guide turistiche abilitate e coinvolgeranno città grandi e piccoli centri. Tra le località interessate figurano Milano, Roma, Napoli, Torino, Firenze, Palermo, Venezia e Trieste. Ogni itinerario racconterà le trasformazioni del gusto, dell'architettura e della vita quotidiana nel Novecento.

Particolare attenzione sarà dedicata a protagonisti come Galileo Chini, Gio Ponti, Piero Portaluppi e Silvio Gambini.

Le sette conferenze online si terranno ogni giorno dalle ore 11 alle 12.30. Gli incontri approfondiranno architettura, ceramica, scultura, pittura e diffusione internazionale dell'Art Déco. Si parlerà anche di Tamara de Lempicka, della Parigi del 1925 e dell'architettura americana di Miami Beach. Un appuntamento sarà dedicato al rapporto tra arte, turismo e cultura dell'ospitalità. La manifestazione intende inoltre promuovere la conoscenza e la conservazione del patrimonio artistico del Novecento. Archivi, collezioni, riviste e materiali fotografici rappresentano infatti testimonianze fondamentali da tutelare. Il comitato scientifico riunisce esperti e studiosi provenienti da diversi ambiti culturali.

(ANSA).

