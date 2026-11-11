(ANSA) - VENEZIA, 11 NOV - Parte da Piazza San Marco e dall'area di Rialto il rinnovamento di "Enjoy Respect Venezia", la campagna di sensibilizzazione del Comune che invita i visitatori a vivere la città e la sua Laguna con consapevolezza, attenzione e rispetto.

Sui cestini portarifiuti dei punti di maggiore passaggio sono comparsi nuovi manifesti con messaggi in italiano e in inglese, una grafica ispirata ai colori lagunari e un linguaggio visivo pensato per raggiungere le persone con immediatezza. È il primo tassello di un programma più ampio che nel 2027 coinvolgerà anche altri spazi della città e i canali digitali.

"Venezia è la destinazione turistica per antonomasia - afferma l'assessora comunale al Turismo Silvia Peruzzo Meggetto - ma è anche e soprattutto un patrimonio unico al mondo, una città viva, abitata, ricca di storia, identità e bellezza. Far conoscere questa unicità significa anche trasmettere il valore dei comportamenti che permettono di custodirla. Con Enjoy Respect Venezia vogliamo costruire un rapporto ancora più diretto con chi sceglie di visitarci".

Il primo intervento ha interessato 50 cestini nell'area marciana e altri 17 nell'area realtina. Quattro le indicazioni concrete: non fare picnic in Piazza, non sedersi a terra, sui gradini o sui monumenti, non dare cibo a gabbiani e piccioni e utilizzare gli appositi cestini per i rifiuti. Le indicazioni sono le stesse già presenti nei precedenti manifesti realizzati da Veritas. La novità riguarda il linguaggio e la modalità con cui i messaggi vengono presentati, con l'obiettivo di renderli più riconoscibili, accessibili e immediati. Ogni manifesto presenta inoltre un QR code che rimanda alla sezione dedicata sul portale turistico ufficiale Venezia Unica. Qui è possibile consultare la guida della campagna, articolata in 12 azioni.

Per Fabrizio D'Oria, direttore generale di Vela Spa "la campagna ha accompagnato i principali momenti di incontro con i visitatori, dalle grandi manifestazioni cittadine all'introduzione di nuove iniziative come il Contributo di accesso, con l'obiettivo di promuovere una fruizione più consapevole e rispettosa di Venezia".

A partire da gennaio 2027, in occasione del Carnevale di Venezia, la campagna si estenderà attraverso nuove affissioni pubbliche con manifesti in italiano e inglese anche in altre zone della città. Nel corso dell'anno sono previste ulteriori iniziative di comunicazione rivolte ai visitatori. (ANSA).

