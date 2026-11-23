(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Sei ledwall per un totale di 30 metri, sound design spazializzato e proiezioni a 360 gradi per immergersi nell'antico Egitto e sperimentare un nuovo linguaggio per comunicare la ricerca: nell'ambito del grande progetto di rinnovamento del Museo Egizio, a Torino, apre al pubblico la nuova sala immersiva. Un ambiente digitale al piano ipogeo, concepito come una macchina narrativa progettata per rinnovare periodicamente i propri contenuti e accogliere formati diversi.

A inaugurare la nuova sala è "Eco. Paesaggi in trasformazione", un viaggio alla scoperta dei cambiamenti del paesaggio egiziano nei millenni. In una vetrina al centro della sala, un piccolo vaso predinastico, proveniente dal sito di Hammamiya, avvia un racconto che si dispiega lungo i ledwall per affrontare una questione centrale per i musei archeologici, il rapporto tra oggetti e il loro contesto d'origine. Il paesaggio, dunque, come il risultato delle molteplici relazioni fra comunità e territorio, nelle quali si inserisce anche la ricerca archeologica. E il dialogo fra i ledwall permette di dare forma a narrazioni di una complessità finora impensabile con i tradizionali strumenti museografici.

"Oggi - spiega il direttore dell'Egizio, Christian Greco -cominciamo a rispondere alla domanda che ci ha spinto a trasformare il museo: cosa manca al Museo Egizio duecento anni dopo la sua fondazione? la risposta è immediata, manca l'Egitto.

E lo riportiamo con la flora, con le nuove tecnologie, ricostruendo i paesaggi e anche con una riflessione molto importante: l'archeologo, interrogando i frammenti, ricostruisce la memoria, la vita e oggi siamo anche qui a riflettere su questo".

Il progetto della nuova sala è stato realizzato grazie al supporto di Lavazza Group e al sostegno di Brightstar, che accompagna il Museo Egizio nella sua trasformazione. "Il sostegno di Brightstar al Museo Egizio - sottolinea la responsabile relazioni esterne e comunicazione di Brightstar Enrica Ronchini - nasce dalla convinzione che investire nella cultura significhi prima di tutto restituire valore alla comunità e rafforzare il legame tra persone e territorio.

Contribuire alla nuova sala immersiva ci permette di mettere in dialogo un patrimonio millenario con linguaggi contemporanei, rendendo questa storia straordinaria più vicina, accessibile e condivisa".

Oltre al nuovo spazio da oggi apre anche l'ingresso da via Duse, che fino al completamento dei lavori sostituisce quello di via Accademia delle Scienze. Rinnovata anche l'identità visiva del museo con la trasformazione del logo, realizzato sempre dallo studio Migliore+Servetto. (ANSA).

