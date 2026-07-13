(ANSA) - BOLOGNA, 13 LUG - Trasformare un piccolo borgo dell'Appennino bolognese in un laboratorio di rigenerazione territoriale. È il bilancio del progetto 'Da Campolo l'arte fa Scola', finanziato con 20 milioni del Pnrr nell'ambito del bando Borghi del Ministero della Cultura e completato con ulteriori risorse comunali, regionali e nazionali. Il piccolo paese è stato infatti scelto dalla Regione come destinatario delle risorse per il progetto pilota.

"Non si tratta soltanto di recuperare edifici storici o dimessi, ma di restituire un futuro al nostro Appennino", ha spiegato l'assessora regionale alla Cultura Gessica Allegni. Le risorse sono state impiegate non solo per restauri e recuperi edilizi, ma anche per creare nuovi servizi e opportunità di sviluppo.

Tra gli interventi principali figurano il restauro della Rocchetta Mattei, la manutenzione straordinaria della Casa Museo Giorgio Morandi e la trasformazione del Compendio del Palagio nella futura Casa delle Arti. Una parte consistente dei fondi è stata destinata anche al ripopolamento del borgo. In quattro anni sono stati acquisiti circa 13 ettari di terreni e recuperate 23 unità immobiliari disabitate o dismesse, che saranno utilizzate per affitti calmierati, residenzialità temporanea e ospitalità diffusa. Sono inoltre stati realizzati uno spazio multifunzionale con ostello, laboratorio di comunità, bottega e punto ristoro, mentre l'ex ristorante "Anna" tornerà a vivere come attività di ristorazione legata ai prodotti del territorio.

Contestualmente sono stati riqualificati la piazza, la viabilità interna, i percorsi escursionistici e l'illuminazione pubblica con sistemi a basso impatto energetico. Gli investimenti hanno riguardato anche la formazione e l'innovazione sociale. È nata la Scuola della Pietra e del Costruito Storico dell'Appennino, insieme a un corso di alta formazione dell'Università di Bologna dedicato al recupero del patrimonio storico, mentre è stata costituita la cooperativa di comunità Palens, chiamata a gestire parte degli spazi recuperati e a sviluppare servizi turistici, culturali ed escursionistici.

(ANSA).

