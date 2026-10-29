(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Le piccole isole italiane sono definite tanto dallo spirito delle loro comunità quanto dal mare e dalla bellezza che le circonda. Questo autunno, Sanlorenzo Arts celebra queste comunità attraverso Off the map, una mostra della fotografa siciliana Roselena Ramistella, ospitata presso Casa Sanlorenzo a Venezia, a cura di Cristiano Seganfreddo, visitabile dal 29 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027.

Realizzata in collaborazione con Fondazione Sanlorenzo, la mostra riunisce circa cento fotografie nate da un lungo viaggio attraverso Pantelleria, Linosa e Capri. Con un linguaggio visivo intimo, che si muove tra ritratto, paesaggio e fotografia documentaria, Ramistella indaga identità, aspirazioni e fragilità delle comunità isolane, rivelando esistenze che rimangono in gran parte invisibili oltre la stagione estiva.

Il progetto mette in dialogo la ricerca artistica di Ramistella e la missione di Fondazione Sanlorenzo, che opera al fianco delle comunità insulari italiane attraverso iniziative dedicate all'istruzione, alla salute e all'inclusione sociale.

Attraverso lo sguardo della fotografia, Off The Map amplia questa riflessione, offrendo una narrazione che restituisce visibilità, complessità e futuro a territori spesso osservati solo attraverso la lente del turismo stagionale.

La mostra rappresenta il capitolo conclusivo del programma culturale 2026 di Casa Sanlorenzo, in un anno simbolico che celebra dieci anni di mecenatismo e partecipazione del brand al mondo dell'arte. (ANSA).

