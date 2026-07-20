(ANSA) - CAGLIARI, 20 LUG - Si potrà visitare fino al 31 agosto prossimo la mostra 'Tutankhamon. La tomba, il tesoro, la scoperta', ospitata alla Passeggiata Coperta del Bastione di Saint Remy a Cagliari. Oltre 50 mila persone finora hanno potuto ammirare il percorso espositivo che ripercorre una delle più straordinarie scoperte archeologiche di tutti i tempi attraverso le ricostruzioni in scala reale del tesoro del giovane faraone.

Inizialmente, la chiusura della mostra era prevista il prossimo 31 luglio.

Nel 1922, nella Valle dei Re in Egitto, l'archeologo britannico Howard Carter riportò alla luce la tomba pressoché intatta del giovane Tutankhamon, aprendo una porta su un mondo rimasto sigillato per millenni.

L'esposizione, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20, è organizzata da Sémata Società Cooperativa e Comune di Cagliari, Assessorato alla Cultura, spettacolo e turismo, in collaborazione con Innovation CGMZ e Full Media Service (ANSA).

