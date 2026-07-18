Dalla nascita della terra agli indigeni, dai popoli ipersviluppati alla guerra, fino alla pace come ultimo atto: è il viaggio dell'opera 'Origini', mostra fotografica in 5 atti che il fotoreporter Leonardo Salsano espone sul lungomare di Fregene (stabilimento AlbaChiara) venerdì 24 luglio dalle 19.30.

La mostra è accompagnata dall'esibizione di 20 tra viole, violini, violoncelli, contrabbassi e flauti traversi dell'orchestra San Giovanni, diretta da Keith Goodman. I brani scelti seguono l'evoluzione della terra e dell'uomo: dalla nascita nel primo atto con le eruzioni del Volcan de Fuego in Guatemala alle prime forme di umanità, un tributo ai popoli nativi di Etiopia e Amazzonia, nel secondo atto. Il viaggio fotografico e musicale prosegue nel terzo atto tra le popolazioni ipersviluppate e altamente tecnologiche di Tokyo e New York, fino al quarto atto, il più distruttivo, con le immagini di una delle ultime guerre, rappresentata dall'Ucraina sotto i bombardamenti.

L'atto finale è una speranza, una preghiera di pace e rinascita con le immagini di Sofiia, una promessa del balletto ucraino, fotografata proprio sul fronte di guerra del Donbass, che per una sera danzerà sulla spiaggia accompagnata dalle note eseguite dalla prima violinista di origine russa Natalia Shestahova. Per il ciclo 'Natura' i musicisti eseguiranno il Concerto in Sol minore RV 315, 'Estate', di Antonio Vivaldi con l'esibizione della violinista Shestahova; per il secondo atto 'Tributo ai popoli indigeni' i brani scelti sono 'Remorse', 'The Mission' ('Gabriel's oboe') e C'era una volta in America' di Ennio Morricone e 'L'ultimo dei Mohicani' di Dougie MacLean. La violinista Natalia Shestahova torna con brani tratti da 'Inverno' di Antonio Vivaldi nel terzo atto che si conclude con 'Palladio Allegretto' di Karl Jenkins. Per il ciclo 'Guerra e distruzione' i brani scelti sono 'Una Mattina' di Luigi Einaudi, 'Now we are free' tratto da Il Gladiatore e 'Valzer n.2' di Dmitri Shostakovich. Nell'atto finale 'Rinascita e pace' il violino di Shestahova accompagna la danza della giovane Sofiia sulla musica di 'Danza ungherese', composizione di Johannes Brahms.

