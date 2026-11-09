(ANSA) - FIUMICINO, 09 NOV - È stato presentato ufficialmente, al Museo Ostiense, alla presenza della capo Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, Alfonsina Russo, il progetto multimediale del Parco archeologico di Ostia antica. A partire dal 10 novembre i contenuti sviluppati nell'ambito del progetto saranno messi a disposizione del pubblico: le ricostruzioni virtuali fruibili sia nelle aree archeologiche dai visitatori con i propri device personali, grazie all'app "Ostia antica", sia in modalità immersiva.

Scaricando gratuitamente l'app ed inquadrando con il proprio smartphone i pannelli didattici posti in corrispondenza dei monumenti presenti nelle aree archeologiche, il visitatore accederà a una serie di contenuti aggiuntivi: traduzioni dei testi in 11 lingue, immagini e disegni, bibliografia di approfondimento, foto panoramiche a 360° degli edifici non accessibili per motivi di tutela e sicurezza e ricostruzioni virtuali dei monumenti stessi.

Con l'acquisto di un biglietto plus, i visitatori potranno, invece, vivere l'esperienza immersiva e virtuale grazie all'utilizzo di visori VR Standalone: percorreranno le strade di Ostia mescolandosi agli antichi cittadini o avranno modo di immedesimarsi in un marinaio che giunge, dopo lungo viaggio, a Portus, il porto di Roma imperiale a Fiumicino.

Nell'area archeologica dei porti Imperiali, a Fiumicino, presso il Casale Torlonia, l'esperienza immersiva è invece quella di un suggestivo viaggio a bordo di una nave che, provenendo dal mare aperto, entra nel Porto di Claudio e raggiunge lo scenografico bacino esagonale di Traiano.

"La realizzazione del progetto multimediale - ha detto il direttore del Parco, Alessandro D'Alessio - segna un momento di radicale rinnovamento nelle modalità di fruizione dello straordinario patrimonio archeologico degli Scavi di Ostia, del complesso dei Porti Imperiali di Claudio e Traiano, della Necropoli di Porto all'Isola Sacra e della Necropoli Laurentina". (ANSA).

