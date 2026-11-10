(ANSA) - PARIGI, 10 NOV - Tutti pazzi per la fotografia: dal 12 al 15 novembre, Paris Photo torna sotto alla volta spettacolare del Grand Palais, con 246 espositori, tra cui 199 gallerie e 48 editori, provenienti da 38 paesi, Italia inclusa.

Per la sua 29/a edizione, la fiera fotografica tra le più importanti al mondo accoglie 80 nuove partecipazioni.

Articolata in cinque settori, Paris Photo offre un panorama internazionale del mezzo fotografico, dalle opere storiche alle pratiche più recenti. Il bicentenario della fotografia costituisce uno dei fili conduttori di questa nuova edizione lungo le rive della Senna. Più che una celebrazione retrospettiva, Paris Photo propone una lettura del mezzo che ne interroga la storia, le evoluzioni tecniche e le nuove forme.

Nel cuore del Grand Palais, il settore 'Principal' riunisce 152 gallerie internazionali, con tante foto di maestri della fotografia, da Henri-Cartier Bresson a Guido Guidi. Diverse gallerie specializzate nella fotografia storica, tra cui quelle di Gilles Peyroulet, Bruno Tartarin, mettono in luce le origini del mezzo fotografico. Hans P. Kraus Jr., in particolare, presenta opere realizzate con i procedimenti più antichi, firmate da alcun pionieri, come Louis Daguerre, William Henry Fox Talbot, Anna Atkins o Girault de Prangey. Altri progetti contemporanei si inseriscono in questa celebrazione: Christophe Gaillard presenta una mostra personale di Isabelle le Minh, il cui lavoro esplora la storia, le forme e i limiti del mezzo fotografico.

Al primo piano del Grand Palais, la sezione 'Émergence' presenta venti progetti monografici dedicati a una nuova generazione di artisti. La sezione 'Éditions' mette insieme 48 case editrici provenienti da 17 paesi. Paris Photo invita inoltre il Centre Pompidou a presentare 'Révéler', un'esposizione concepita a partire dalla sua collezione fotografica. Con circa un centinaio di opere realizzate da una trentina di artisti, sia storici che contemporanei, questo percorso esplora le pratiche fotografiche dal XX/o secolo a oggi. Il progetto 'Elles x Paris Photo', che valorizza il lavoro delle artiste donne, è curato quest'anno da Aldeide Delgado e arricchisce il programma insieme alle 'Conversations', ai 'Book Talks', alle iniziative didattiche, al 'Prix du Livre Paris Photo' e a oltre 400 sessioni di firma di libri in presenza degli artisti.

Durante la settimana della fiera, musei, fondazioni, istituzioni e gallerie partner propongono a loro volta mostre dedicate alla fotografia, rendendo Parigi il punto di riferimento internazionale per questo linguaggio artistico. Tra i tanti eventi a margine, anche la presentazione di 'Exposed Torino Photo Festival 2027, nell'ambito del progetto Torino: fotografia, all'Istituto italiano di Cultura. (ANSA).

