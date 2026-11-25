(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Dopo i primi fiocchi di neve caduti in montagna nei giorni scorsi è tempo di dare il via alla stagione sciistica. Al Passo Tonale, tra la provincia di Brescia e Trento, sono pronti a partire da sabato 28 novembre con l'apertura di diverse piste: saranno aperte quella dei Contrabbandieri e Tonale Occidentale.

Sarà inoltre operativa la nuova cabinovia Valbiolo, con funzione di arroccamento, mentre per i più piccoli sarà disponibile l'impianto Tubbo. Le aperture proseguiranno da domenica 29 novembre, rende noto il comprensorio Pontedilegno Tonale, quando sarà possibile sciare anche sulla pista Valena.

Nel frattempo, proseguono le attività di preparazione delle piste dell'intero comprensorio, con l'obiettivo di ampliare progressivamente l'offerta sciistica. Per l'avvio della stagione, il costo dello skipass giornaliero è di 45 euro.

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