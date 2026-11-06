(ANSA) - PISA, 06 NOV - Dopo la fine della Seconda guerra mondiale Pisa era una città ridotta in macerie: quartieri rasi al suolo, lungarni sfigurati, ponti sull'Arno distrutti. In questo contesto un gruppo composto da studiosi, scrittori e artisti ebbe l'idea di recuperare le opere d'arte che erano state sfollate nei rifugi di guerra e di organizzare all'ex convento ed ex carcere di San Matteo una mostra. L'iniziativa diventò di rilievo internazionale e sancì la 'scoperta' che la scultura pisana del '300 si collocava ai massimi livelli della storia dell'arte.

A 80 anni di distanza, i Musei nazionali di Pisa, con il contributo della Fondazione Pisa e il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Pisa, da oggi al 10 gennaio propongono la mostra 'Pisa 1946, dalle macerie al futuro'. Nelle sale del San Matteo, museo che oggi espone molte delle opere che allora furono in mostra, sarà possibile ripercorrere la storia e le vicissitudini che portarono alla realizzazione di quella che sembrava un'impresa impossibile. "Ripercorrere quella vicenda - ha detto Massimo Dadà, direttore dei Musei Nazionali di Pisa - significa riconoscere quanto fosse lungimirante quell'impresa e quanto sia ancora attuale il suo messaggio. L'articolo 9 della nostra Costituzione, prima ancora di essere formulato in parole dall'Assemblea costituente, trovava a Pisa una concreta applicazione". Secondo l'assessora regionale alla cultura, Cristina Manetti, "la mostra del 1946 fu molto più di un evento artistico: rappresentò la volontà di una comunità di rialzarsi, di ritrovare la propria identità e di guardare al futuro attraverso la bellezza e la valorizzazione del proprio patrimonio ed è un messaggio ancora attualissimo, che la Regione Toscana sostiene con convinzione". "A 80 anni di distanza - ha aggiunto il vicesindaco e assessore alla cultura, Filippo Bedini - la mostra al museo di San Matteo ci offre l'opportunità di riscoprire quella pagina di storia, ma anche di conoscere da vicino le persone, le difficoltà e le intuizioni che resero possibile un'esperienza così importante". La mostra segue gli orari di apertura del museo (dal martedì al sabato, dalle 9 alle 19, domenica e festivi dalle 9 alle 13.30) e la visita è compresa nel prezzo del biglietto (5 euro). (ANSA).

