(ANSA) - MILANO, 11 NOV - La mostra fotografica 'Le donne della Repubblica. 80 anni di conquiste nelle cronache dell'ANSA', allestita nell'atrio di Palazzo Lascaris a Torino, è stata prorogata fino a mercoledì 30 dicembre. Una scelta - spiega la Regione Piemonte - "motivata dalla forte affluenza di pubblico e dall'interesse per l'iniziativa curata dall'ANSA, in collaborazione con il Consiglio regionale del Piemonte".

Attraverso le immagini storiche tratte dagli archivi, i pannelli raccontano il percorso di emancipazione, partecipazione e di conquista dei diritti da parte delle donne lungo otto decenni di storia italiana. Data di partenza della narrazione il 2 giugno del 1946, momento epocale per la prima partecipazione delle donne al voto politico nazionale. A essere ritratte sono alcune figure femminili che hanno segnato la storia del Paese, e anche del Piemonte, in molti ambiti: dalla politica alla magistratura, dall'educazione alla scienza, dalla cultura all'economia e allo sport.

Oggi la mostra è stata visitata da una delegazione del Comune di Capriglio (Asti) guidata dalla sindaca, Tiziana Gaeta, e accompagnata da Giovanna Cristina Gado, referente dell'Associazione Toponomastica femminile. Il gruppo ha reso omaggio a Maria Luigia Sibilla Agagliate, ritratta in mostra quale prima sindaca di Capriglio dal 1956, per vent'anni, oltre che maestra elementare, e autorevole prima donna a guidare un Comune della provincia astigiana. La delegazione è stata ricevuta dal presidente del Consiglio regionale Davide Nicco, dal consigliere segretario Fabio Carosso e dalla consigliera Debora Biglia.

L'esposizione è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18, con ingresso gratuito. (ANSA).

