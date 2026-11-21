(di Elisabetta Stefanelli) (ANSA) - ROMA, 21 NOV - Diciotto busti monumentali ridonano volto alle scultrici dimenticate della storia dell'arte fino al 27 gennaio 2017 per "Visionnaires" una grande mostra gratuita di Prune Nourry al Petit Palais, che si confonde nell'immenso salone e in molti altri spazi del museo. È stato lo stesso Petit Palais del resto a chiedere alla scultrice nata a Parigi nel 1985, di accendere un faro su quelle donne che non sono, ingiustamente, riuscite ad entrare nella luce della notorietà che pure la capitale cosmopolita ha diffuso su tantissimi artisti (uomini) a cavallo del XIX e il XX secolo.

Si parte da un semplice dato, ovvero che nella bellissima collezione del Petit Palais, solo il 4% delle opere è stato realizzato da artiste donne, e solo quattro scultrici sono rappresentate. Le donne sono presenti anche in eccesso, ovunque ma non come artiste piuttosto nello sguardo maschile come modelle, muse o allegorie, ma sono veramente poche le opere che sono state realizzate da mani femminili. La mostra nasce da questa esigenza di ristabilire la parità di genere nella storia, esigenza che è molto evidente in tutta l'attuale impostazione del museo, dove ad esempio al centro del salone d'ingresso prima della mostra di Prune Nourry campeggia una bellissima scultura a grandezza naturale di Ernest Barrias che ritrae Maria Deraismes, giornalista vissuta tra il 1828 e il 1894 che fu una pioniera del femminismo in Francia, tanto che fondò e fu la presidente della Società per il miglioramento della condizione delle donne.

Ora Nourry ha realizzato 18 grandi busti di gesso che ricalcano l'impronta di altrettante donne che hanno vissuto a Parigi e hanno lasciato la loro impronta nella capitale. Da Sarah Bernhardt a Helene Bertaux, da Selma Hortense Burke a Daria Gamsaragan, da Kathe Kollwitz, da Nancy Elisabeth Prophet a Consuelo de Saint-Exupery fino a Wang Jingyuan. C'è anche Camille Claudel nei suoi abiti di lavoro, celebre quanto sfortunata artista, scultrice, modella e compagna di Rodin.

Sculture che con i loro occhi magnetici in marmo bianco e pupille nere e i loro corpi ingombranti, a volte ridotti solo a ossatura, invadono tutti gli spazi del museo fino ad arrivare ad oltre tre metri d'altezza: dalla spazio immediatamente esterno, al salone, fino al meraviglioso guardino dove campeggiano tra le piante e nelle fontane. Sculture tutte bianche e realizzate con il gesso in linea con molte delle opere del Petit Palais che spesso sono appunto gessi, ovvero rimaste alla prima fase di realizzazione della scultura ma che spesso proprio per questo hanno un grandissimo fascino. La mostra è il frutto anche di una lunga ricerca sull'opera delle scultrici dimenticate ed ha il preciso scopo di restituire a queste donne il posto che meritano tra i loro colleghi maschi che vengono da tempo celebrati. Un omaggio doveroso alle Visionnaires i cui occhi che vedevano oltre si trovano anche incastonati nel piedistallo di molte altre opere del museo in una sorta di sognante caccia al tesoro nascosto, come loro lo sono da secoli. (ANSA).

