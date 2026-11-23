(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Giuliana De Sio, Edoardo Pesce, Giorgio Colangeli, Luca Ward, Marina Suma, Francesco Acquaroli, Maurizio Lombardi, Miriam Dalmazio e Alessio Lapice, Alma Noce saranno fra i protagonisti dell25/a edizione del Riff - Rome Independent Film Festival che, dal 27 novembre al 4 dicembre porterà nella Capitale il cinema indipendente nazionale e internazionale. Il festival è diretto dal Premio Oscar Paul Edward Haggis e da Fabrizio Ferrari, anche fondatore del Riff.

Film da 30 Paesi "raccontano i cambiamenti della società in modo trasversale e con occhio attento a registrare le inquietudini di un mondo in trasformazione" si spiega in una nota. Ad aprire il festival quest'anno Punk State di Loris Di Pasquale con Alma Noce. Al centro della storia sette persone che vengono selezionate per assistere all'evento più esclusivo del momento: uno spettacolo avvolto nel mistero, che potrebbe scuotere l'esistenza di ognuno di loro. La proiezione sarà preceduta da un'esibizione dal vivo dei Punkcake, band punk rock italiana che ha composto il brano Buongiorno, presente nei titoli di coda del film. La programmazione del Riff, che si svolgerà tra il Nuovo Cinema Aquila, Palazzo San Lorenzo e il Teatro Biblioteca Quarticciolo propone una selezione di lungometraggi, documentari, cortometraggi e opere sperimentali, oltre a masterclass, incontri e progetti dedicati all'intelligenza artificiale. Nel concorso dei lungometraggi troviamo, fra gli altri, Il destino dell'ape di Toni Trupia; le anteprime mondiale 80 Bpm (Russia) di Grigory Kalinin e A Marte (Repubblica Dominicana) di Francisco Valdez.

Nella sezione documentari, tra gli italiani Dalla terra al mare di Lorenzo Baldi che racconta la prima missione della Global Sumud Flotilla del settembre 2025. Torna anche Love & Pride - Il valore della diversità, la sezione che il Riff dedica dal 2019 alla cinematografia contemporanea a tematica Lgbtqia+, "con una selezione di opere che attraverso il linguaggio cinematografico affrontano le tematiche di genere, la libertà di scelta e i diritti della comunità Lgbtqia+". Si rinnova inoltre la collaborazione con il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, che assegnerà un riconoscimento all'opera capace di raccontare in modo originale e coinvolgente esperienze, storie, desideri e speranze della comunità. (ANSA).

