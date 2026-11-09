(ANSA) - REGGIO EMILIA, 09 NOV - Una mostra bipersonale mette in dialogo arte contemporanea e collezioni storiche, aprendo nuove prospettive di lettura del patrimonio museale: dal 14 novembre al 14 febbraio il Palazzo dei Musei di Reggio Emilia ospita 'Quando lo sguardo si posa', di Daniela De Lorenzo e Cristina Gozzini, che invita a esplorare le relazioni che si aprono tra passato e presente, natura e artificio, memoria e trasformazione. L'esposizione si inserisce nella riflessione, avviata da anni dai Musei Civici di Reggio, sul ruolo del museo: un percorso che interroga le collezioni, il rapporto fra antico e contemporaneo e le modalità dell'esporre.

La mostra è innanzitutto un invito "a guardare ciò che ci circonda con occhi diversi, in cui attenzione, apertura, delicatezza e rispetto aiutano ad azzerare stereotipi e a riallineare i sensi su frequenze, talvolta impercettibili, del mondo naturale". Tra rimandi speculari, sovrapposizioni di linguaggi e metamorfosi, lo sguardo transita dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande, creando ponti tra la memoria e il futuro. Pur nella specificità della ricerca delle artiste, espressa con medium differenti (dal disegno all'installazione, dalla scultura alla fotografia, al video), la mostra propone un dialogo tra le opere di De Lorenzo e Gozzini offrendo l'occasione di ridefinire lo sguardo su ciò che è "altro da sé" e sulla memoria del Museo.

La mostra, allestita al terzo piano di Palazzo dei Musei e disseminata tra le collezioni museali, è promossa dal Comune di Reggio Emilia e realizzata grazie ai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna. (ANSA).

