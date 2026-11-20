(di Elisabetta Stefanelli) (ANSA) - MODENA, 20 NOV - "Se dovessi descriverla filosoficamente parlando direi che è un'opera aperta, e del resto Umberto Eco mi ricorda i miei studi universitari. Qui l'opera è aperta sia per le inaugurazioni dei vari ambienti dilazionate nel tempo, sia perché nei suoi spazi cerca una connessione con la piazza, con la città". Lo dice l'architetto Carlo Ratti, il cui studio CRA-Carlo Ratti Associati insieme a Italo Rota, con Politecnica Building for Humansil ha curato la monumentale ristrutturazione degli spazi dell'ex Ospedale Sant'Agostino a Modena che l'11 dicembre vedrà la luce nel primo appuntamento di una serie che porterà poi all'apertura finale prevista per il 2029.

Nasce quindi così Ago, il nuovo polo culturale italiano: 22mila metri quadrati destinati ad accogliere musei, archivi, collezioni artistiche e scientifiche, laboratori, spazi per la ricerca, la formazione e l'incontro tra arte, scienza, storia, tecnologia e innovazione. "È un luogo magico - ha detto Ratti che ha accompagnato i giornalisti in una visita in anteprima - attraversato dalla Via Emilia e dalla sua vita da duemila anni.

Metteremo insieme il segno degli Estensi, nel Museo che si trova dall'altra parte della piazza, per creare con grande polo internazionale, il più grande in costruzione nel nostro paese".

Con uno slancio verso il futuro che troverà il suo cuore in quello che Ratti definisce "il grande origami che raccorda passato e presente". Il progetto architettonico proseguirà infatti nei prossimi anni con la realizzazione, prevista per il 2029, della copertura cinetica del Cortile delle Tenaglie, sviluppata da CRA con Chuck Hoberman e ispirata proprio alla geometria degli origami, destinata a trasformare il cortile in uno spazio pubblico riconfigurabile.

Ago è un progetto promosso da Fondazione di Modena che restituisce progressivamente alla città uno dei suoi complessi storici più significativi, trasformandolo in un luogo aperto alla contemporaneità e alla produzione di nuove conoscenze.

Matteo Tiezzi, presidente della Fondazione, ha spiegato che "si tratta di un progetto importante perché trasforma quello che è stato per 250 anni luogo di cura del corpo dei modenesi, in un luogo di sviluppo di politiche culturali e sociali". Ed in parte si deve ancora deciderne cosa farne, come hanno spiegato il sindaco di Modena Marco Mezzetti e la rettrice dell'Università di Modena e Reggio Emilia Rita Cucchiara, istituzione che ha parte importante e dinamica nel progetto futuro.

Dall'11 dicembre comunque il palazzo tornerà a vivere, a partire dagli spazi della caffetteria che hanno recuperato l'antica monumentalità con l'eliminazione delle pareti divisorie, e il foyer sarà aperto a tutti. La seconda zona prevede il bookshop che sarà un vero e proprio salotto, e negli anni diventerà ancora più grande. Si passa poi al meraviglioso ottagono, l'ingresso con l'orologio e le scalinate che guarda nel cortile a tenaglia, "che diventerà uno spazio unico al mondo col tetto regale al riparo della pioggia attraverso il meraviglioso origami", ha spiegato ancora Ratti. Al secondo piano le grandi sale, dove una volta erano i letti e ora rimangono i comodini scavati nella pietra, dove avranno luogo le mostre.

La storia dell'ex Ospedale Sant'Agostino affonda le sue radici nel 1753, quando il duca Francesco III d'Este e la Comunità di Modena promossero la fondazione del Grande Spedale.

Il restauro diventa così non soltanto un intervento di conservazione e trasformazione architettonica, ma anche un percorso di riscoperta della memoria di uno dei luoghi simbolo di Modena. Ad accompagnare l'apertura al pubblico dall'11 dicembre sarà "Collections Connections", mostra curata da Fondazione Ago e CRA-Carlo Ratti Associati, con la collaborazione del critico e curatore Aaron Betsky, che riunisce oltre cento opere di una sessantina di artisti, mettendo in dialogo capolavori delle collezioni della città con prestiti nazionali e internazionali e opere site specific realizzate per l'occasione, seguendo tre temi - Abitare, Curare, Esplorare - cardine di tutto il progetto Ago. La colorata città futura immaginata da Fortunato Depero come una nuova Babele accanto alla metropoli inquinata dipinta da Mario Sironi, all'installazione della "fabbrica dell'aria" del collettivo Pnat o alle fotografie delle città emiliane di Olivo Barbieri e Gabriele Basilico. Le tavole anatomiche ottocentesche di Paolo Mascagni accostate all'installazione contemporanea della britannica Anna Dumitriu sulla fragilità dei microorganismi, mentre la nascita viene celebrata da una scultura egizia di Iside, così come dal dipinto della scozzese Caroline Walker, con la festa del primo cambio di pannolino; e la rinascita dal video della liberatoria parata post Covid organizzata proprio a Modena dallo spagnolo Jordi Colomer accanto a una via crucis, nelle Fiandre del XVII secolo, dipinta da Pieter Brueghel il Giovane.

Nel frattempo, un microscopio catadiottrico dell'Ottocento, di Giovan Battisti Amici, sembra richiamare il cannocchiale fotografato da Luigi Ghirri sul golfo di Capri o specchiarsi nel cosmo fotografato nell'installazione della svedese Batia Suter.

Accanto alla mostra inaugurale, tra i primi progetti culturali di Ago spazio anche a "Trame | Il Grande Spedale", il nuovo percorso museale permanente promosso da Fondazione di Modena, dedicato alla storia dell'ex Ospedale Sant'Agostino e al suo recupero. Tra gli elementi più significativi, i ritrovamenti nel vano dell'orologio monumentale, rimasto sigillato per quasi un secolo, che restituiscono frammenti della quotidianità ospedaliera, e un videomapping proiettato sulla superficie esterna della volta del Grande Atrio. Il racconto si estende anche alla storia della medicina e dell'assistenza, attraverso le figure che hanno segnato la vita dell'istituzione e gli ambienti dell'Antica Farmacia e della Spezieria mirabilmente recuperati. (ANSA).

