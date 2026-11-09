(ANSA) - CASERTA, 09 NOV - La Reggia di Caserta "cerca mecenati", tra cittadini e amanti dell'arte, che possano contribuire al restauro del "Ritratto di Elisabetta Farnese a figura intera" attraverso lo strumento dell'Art Bonus, che prevede un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo. Il restauro dell'opera, datata 1714 e attribuita alla Bottega di Giovanni Maria Delle Piane, noto come il Molinaretto, richiede un investimento complessivo di 10.000 euro e sarà visibile al pubblico in tutte le sue fasi grazie a un "cantiere aperto" all'interno degli Appartamenti reali.

Il dipinto appartiene alla prestigiosa Collezione Farnese del Museo, Serie dei Fasti Farnesiani legata alle nozze tra Elisabetta Farnese e il re di Spagna Filippo V. L'olio su tela (221 x 155 cm) immortala la duchessa di Parma e ultima discendente della casata dei Farnese (Parma, 1692 - Aranjuez, 1766); la giovane sovrana è raffigurata a figura intera e di tre quarti, mentre si volge con grazia verso lo spettatore.

L'artista ne esalta la bellezza in modo intimo e misurato: priva di sfarzosi gioielli, fatta eccezione per la corona appoggiata su un tavolo, Elisabetta emerge da un fondo scuro in tutto il candore del suo volto. Di particolare pregio è la cura minuziosa riservata ai dettagli dell'abito, impreziosito da un mantello di velluto blu foderato di ermellino e da un elegante corpetto arricchito al centro da un medaglione-gioiello con l'effige di Filippo V. Attualmente il dipinto versa in uno stato di conservazione discreto, ma penalizzato dal tempo. (ANSA).

