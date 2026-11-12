(di Gina Di Meo) (ANSA) - NEW YORK, 12 NOV - Dopo il Whitney Museum of American Art e il Delacorte Theater di Central Park, all'Holiday Train Show debutta un altro edificio simbolo della città di New York, 'One Vanderbilt', meglio conosciuto come Summit, il grattacielo e osservatorio panoramico situato proprio accanto alla stazione Grand Central Terminal. Lo show che è ormai una tradizione natalizia fissa nella Grande Mela torna per il 35/o anno e l'edizione 2026 si terrà al New York Botanical Garden nel Bronx dal 14 novembre fino al 10 gennaio 2027.

Sotto le vetrate della Enid A. Haupt Conservatory, la serra Vittoriana del giardino, allo show va in scena la magia senza tempo dei viaggi in treno e l'atmosfera di riempie di allegria festosa con trenini elettrici sfrecciano su ponti e tra scorci famosi della città con sullo sfondo quasi 200 repliche botaniche di monumenti iconici, tra cui la Statua della Libertà, One World Trade Center, il Chrysler Building, l'Empire State Building, la Cattedrale di St. Patrick.

L'aggiunta di Summit arricchisce quello che ormai può essere considerato uno skyline fatto di edifici e monumenti realizzati attraverso l'arte di lavorare materiali botanici. La replica di One Vanderbilt ricrea la forma elegante e affusolata del grattacielo e i suoi elementi distintivi attraverso un'intricata composizione di materiali naturali, trasformando il modernismo in vetro e acciaio in un'opera d'arte botanica. "Se con One World Trade Center abbiamo voluto ricreare un simbolo della rinascita di New York dopo gli attacchi terroristici dell'11/9 - ha detto all'ANSA Laura Busse Dolan, presidente e Ceo di 'Applied Imagination', la società che crea l'Holiday Train Show - One Vanderbilt è un omaggio più di tipo architettonico e lo abbiamo collocato accanto alla replica di Grand Central per mettere in risalto un altro edificio storico della città".

"Ogni anno - ha spiegato all'ANSA Jennifer Bernstein, presidente e Ceo del NYBG - vogliamo aggiungere qualcosa di nuovo per mantenere entusiasmante lo show soprattutto per chi ritorna a visitarlo ogni anno. Quest'anno abbiamo aggiunto Summit alla nostra collezione, che tra le altre cose vanta il primo ascensore funzionante, perche' è una delle nuove architetture più iconiche della nostra città".

L'Holiday Train Show è iniziato nel 1992 come una modesta esposizione stagionale al NYBG e da allora è cresciuto fino a diventare una delle tradizioni festive più amate di New York e diventando una parte essenziale della stagione delle feste sia per i residenti che per i turisti. Si tratta di un'esposizione spettacolare di trenini elettrici, tra cui storiche locomotive a vapore, treni merci e tram d'epoca (circa 25 in scala G, ndr), in miniatura che viaggiano su quasi un chilometro di binari, Ciò che rende questa mostra unica al mondo è che tutti i circa 200 monumenti e grattacieli riprodotti nello scenario sono realizzati interamente con materiali vegetali naturali, come cortecce, foglie, rametti, semi, pigne e bastoncini di cannella.

(ANSA).

