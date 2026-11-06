(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 06 NOV - Un'antica testimonianza della devozione popolare cristiana e della tradizione artistica legata al marmo torna alla città di Carrara. È la Maestà di Moneta, icona del XVII secolo realizzata da scultori sui sentieri di montagna, recuperata e restaurata grazie a un progetto che ha coinvolto il Comune, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e le sezioni del Club alpino di Carrara e Sarzana. L'opera votiva, che raffigura l'Annunciazione, è stata sottoposta a un intervento di restauro a cura di Francesca Lazzarotti, specializzata nel trattamento dei materiali lapidei.

Il recuepro ha previsto la pulitura, il consolidamento e la ricomposizione degli elementi, restituendo leggibilità e integrità a un manufatto che racconta un capitolo della storia artistica e artigianale del territorio. Due perni consentono oggi il corretto ricongiungimento della lastra figurata con il blocco recante l'iscrizione.

Per preservare la collocazione originaria lungo il percorso storico, sul sentiero è stata installata una copia fedele, mentre l'originale restaurato sarà temporaneamente esposto al Museo delle Arti di Carrara. La sua destinazione definitiva sarà poi il Museo del Marmo. Presentata a Carrara questa mattina, la Maestà rappresenta un esempio del rapporto tra arte, materia e territorio: un manufatto che intreccia la lavorazione del marmo, la tradizione cristiana e la memoria. (ANSA).

