(dell'inviato Francesco Loscalzo) (ANSA) - MATERA, 10 NOV - Potrebbe sembrare solo una questione personale o, per meglio dire, famigliare, il turismo delle origini, e invece dalla quinta edizione di 'Roots-In', la Borsa internazionale inaugurata oggi e che si concluderà domani a Matera, arriva un messaggio globale: in questo tempo, riscoprire le proprie radici ha anche un forte valore politico.

È questa l'idea alla base dell'intervento di apertura di Margherita Sarli, direttrice generale dell'Apt Basilicata che, con la Regione, organizza la Borsa in collaborazione con Enit e con il patrocinio del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

Nella Città dei Sassi - Capitale mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 - sono arrivati 55 buyer provenienti da sei Paesi (Stati Uniti, Canada, Brasile, Argentina, Australia e Messico) per due giorni a confronto con 120 operatori rappresentativi dell'offerta turistica di tutta Italia, con una presenza significativa delle regioni meridionali.

"Il turismo - ha sottolineato Sarli - è innanzitutto mobilità, spostamento di persone, e ciò che sta accadendo nel mondo rischia di compromettere proprio questa libertà", come dimostrato "dai recenti attacchi alla cybersicurezza, una questione che i governi hanno il dovere di presidiare.

Quest'anno - ha ricordato - abbiamo scelto 'dialogo' come parola chiave, non soltanto per il legame con Matera 2026, ma perché il turismo è mobilità, integrazione, interazione e connessione.

Abbiamo bisogno - ha aggiunto la dg dell'Apt lucana - di guardare oltre i confini: i territori non hanno bisogno di muri, chiusure o protezionismi, che rischiano di soffocare l'economia, interrompere le connessioni e indebolire quel patrimonio immateriale diffuso rappresentato dalle nostre comunità e dalla nostra umanità. Per questo 'Roots-In' assume quest'anno un valore simbolico particolarmente importante. Qui stiamo mettendo in campo una vera e propria diplomazia culturale".

La Basilicata è da sempre terra di partenze: negli ultimi anni, anche grazie al turismo delle orgini, lo è anche di ritorni. E così il presidente della Regione, Vito Bardi, ha invitato "chi torna in Basilicata alla scoperta delle proprie radici" a diventare "un ambasciatore del territorio, capace di promuoverne le eccellenze oltre i confini regionali e nazionali e di generare nuove opportunità economiche e di investimento. Il turismo delle radici - ha proseguito il governatore lucano - deve andare oltre il semplice ritorno nostalgico nei luoghi d'origine. Vogliamo trasformare il legame con la propria terra in un'occasione concreta di sviluppo, capace di produrre benefici duraturi per l'economia regionale". Passato e futuro.

"I lucani nel mondo - ha messo in evidenza il presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella - rappresentano uno sguardo verso il futuro. Roots-In è un richiamo alle origini, un invito a riabitare la Basilicata. Abbiamo milioni di lucani nel mondo, che possono rappresentare un veicolo straordinario per rinsaldare i legami, i sentimenti e la nostalgia verso la propria terra, ma anche un'occasione concreta di sviluppo economico e culturale. Il ricordo del passato può diventare una risorsa per il presente e per il futuro". (ANSA).

