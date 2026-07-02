(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Vivaldi tra hip-hop e breakdance: l' Accademia Nazionale di Santa Cecilia porta il 4 luglio nella Basilica di Massenzio per la sua stagione estiva ''Le Quattro Stagioni Danzate, la Street Dance Incontra Vivaldi'', performance unica nel suo genere che vedrà in azione 19 musicisti e 7 ballerini, 4 stagioni: Lo spettacolo, creato nel 2023 e insignito del premio "Innovative concert of the year 2025" da Opus Klassik, è frutto della collaborazione tra il corpo di ballo Compagnie Käfig e Le Concert de la Loge, ensemble di musicisti diretti da Julien Chauvin, impegnato anche come violino solista. Il regista e coreografo Mourad Merzouki è riuscito a dare vita a uno spettacolo musicale in cui l'hip-hop, la street dance e la breakdance incontrano le note delle Quattro Stagioni.

Nel capolavoro di Antonio Vivaldi ogni movimento rappresenta una stagione. Questo repertorio classico trova oggi risonanza particolare grazie all'incontro con l'energia della danza contemporanea e dell'hip-hop, in un dialogo fra tradizione e modernità, armonia musicale e fisicità esplosiva.

Reinterpretando l'opera di Vivaldi, Chauvin reintegra gli elementi narrativi e teatrali delle Quattro Stagioni, dando vita a un'esperienza sonora e visiva completa al servizio della musica. Lo spettacolo 4 saisons dansées intende far risuonare la forza espressiva della partitura (andata in stampa per la prima volta ad Amsterdam nel 1725) conferendo alle note del "Prete Rosso" anche una dimensione coreografica e drammaturgica. Il coreografo Mourad Merzouki, figura di riferimento del movimento hip-hop sin dai primi anni '90, colloca il suo lavoro all'incrocio di molteplici discipline. Intorno alla danza hip-hop, esplorata in tutti i suoi stili, si innestano il circo, le arti marziali, le arti visive, il video e la musica dal vivo.

La Compagnie Käfig, fondata nel 1996 da Merzouki, prende il nome dallo spettacolo inaugurale: Käfig e ha realizzato fino a oggi più di 4.000 rappresentazioni davanti a 2 milioni di spettatori. L'ensemble Le Concert de la Loge è stato fondato nel gennaio 2015 dal violinista Julien Chauvin con l' obiettivo di esplorare nuove forme di concerto, richiamando la spontaneità della prassi tardo-settecentesca, che mescolava diversi generi e artisti in un unico programma. (ANSA).

