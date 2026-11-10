(ANSA) - PORDENONE, 10 NOV - Sarà Jan Brokken, uno dei più apprezzati scrittori e viaggiatori europei contemporanei, il protagonista della 33ª edizione di Dedica Festival, in programma a Pordenone dal 6 al 13 marzo 2027. Lo hanno annunciato oggi gli organizzatori.

Autore del bestseller internazionale "Anime baltiche", lo scrittore olandese sarà al centro di una settimana di incontri, spettacoli, cinema, musica e approfondimenti che accompagneranno il pubblico alla scoperta della sua opera e del suo universo narrativo, attraversato da storie di esilio, libertà, memoria e grandi trasformazioni della Storia.

Dai Paesi baltici alla Russia, dal Venezuela all'Indonesia, Brokken racconta luoghi e personaggi straordinari, intrecciando letteratura, biografia, reportage e ricostruzione storica. Nelle pagine di "Anime baltiche" restituisce voce anche a figure come Hannah Arendt, Mark Rothko e Romain Gary, ricomponendo la complessa identità di Estonia, Lettonia e Lituania.

Organizzato dall'associazione culturale Thesis, con la direzione artistica di Claudio Cattaruzza, Dedica rinnova la sua formula originale: ogni anno un unico autore viene esplorato attraverso un progetto culturale multidisciplinare, che ne approfondisce vita, pensiero e produzione. Una manifestazione che dal 1995 ha ospitato grandi nomi della letteratura internazionale, da Claudio Magris e Antonio Tabucchi a Paul Auster, Amos Oz, Luis Sepúlveda, fino ai Nobel Nadine Gordimer e Wole Soyinka.

La scelta di Brokken acquista particolare significato nell'anno di Pordenone Capitale italiana della Cultura, aprendo una finestra sulle geografie e sulle identità dell'Europa settentrionale e orientale.

L'edizione 2027 si svolgerà con il patrocinio dell'Ambasciata e Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia e della Fondazione olandese per la letteratura (ANSA).

