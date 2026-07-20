(ANSA) - PERUGIA, 20 LUG - Eredi di quelle popolane che nel luglio 1522 difesero il borgo dagli invasori che lo volevano conquistare, le donne di Scheggino celebrano anche quest'anno quel particolare episodio storico, proponendo quattro giornate di eventi dedicate alla figura femminile, alla memoria e al territorio. Mostre, spettacoli, laboratori, presentazioni di libri, confronti ed escursioni racchiusi tutti nel cartellone Scheggino Donna 1522, in programma da giovedì 23 a domenica 26 luglio.

A inaugurare la manifestazione sarà l'apertura delle mostre, dei corsi e delle visite esperienziali: LiberArte 2026 per i vicoli di Civitella; Mulino di Pontuglia visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19 (solo dal 24 al 26); la mostra fotografica Donne nel tempo - Tra storia, memoria e creatività'allo Spazio arte Valcasana; il concorso di pittura Dipingi il tuo Borgo a cura dell'associazione I Borghi più belli d'Italia; Museo della fiaba, aperto tutti i pomeriggi; il mercato La Quarta di Scheggino a Valcasana (il 25 e 26) e Arte e Yoga negli spazi di Torre del Nera SoulArt.

La sera del 23 l'evento entra nel vivo con lo spettacolo Poetesse, muse e sibille, una serata di poesia in onore della figura femminile con il poeta Davide Rondoni, la cantante Camilla Ruffini, la danzatrice e performer Giuditta Sin e le poetesse e i poeti dell'atelier delle arti ClanDestino. Venerdì 24 luglio, alle 17 al teatro comunale, è prevista invece la presentazione del libro "Una generazione alla volta" di Maura Coltorti, che propone una storia di donne e di epoche. A seguire importante appuntamento con il personale del commissariato della Polizia di Stato di Spoleto che, dialogando con il pubblico, affronterà il tema "Codice rosso, il femminicidio: tra prevenzione e divulgazione". Si entra quindi nel weekend con la cerimonia del premio Scheggino Donna, sabato 25 alle 18 al teatro comunale, seguito dallo show Ti racconto le donne'Joy Love and Dreams Micol Live, doppiaggio cantato dei capolavori di animazione a cura di Manuela Amadio, presidente di Fidapa sezione Valnerina.

La giornata conclusiva, domenica 26, prende il via con l'escursione tra le chiese delle frazioni a cura di Linda Lucidi (partenza alle 9 dalla chiesa di San Nicola). Alle 18, allo Spazio arte Valcasana, nell'ambito della mostra fotografica Donne nel tempo, con gli scatti che ritraggono le precedenti generazioni di schegginesi, è in programma l'iniziativa Quando la sartoria diventa magia in miniatura, a cura di Manuela Amadio e Franca Mandoloni, sarta delle bambole contenute all'interno dello spazio. Si chiude alle 21.30, in piazza Carlo Urbani, con l'esibizione con danza aerea La ruota nel tempo di Anna Prezioso e Stefano de Majo. Scheggino Donna 1522 è realizzato con il contributo del Consorzio Bim Nera e Velino della provincia di Perugia. (ANSA).

