(di Cinzia Conti) (ANSA) - ROMA, 24 NOV - Dall'eccezionale Big Sale di Fortunato Depero, raramente esposta al pubblico, al Feu d'artifice di Giacomo Balla. Dal Marinetti Soleil di Růžena Zátková, così amato dal suo protagonista e conservato ancora in famiglia dalla nipote Francesca Barbi Marinetti, al bellissimo Le Forze della Curva di Tullio Crali, che già guarda al mondo sfrecciante della Formula 1. Gabriele Simongini ha centellinato una serie di decisivi capolavori futuristi per Sensing the Future, la mostra in programma nello Spazio Extra Maxxi dal 25 novembre 2026 al 31 gennaio.

"È una mostra per certi aspetti sperimentale - dice - che parte da un piccolo sogno, portare i futuristi nel loro futuro.

Quindi, siccome Umberto Boccioni nel 1914 scrisse che la sensibilità artistica futurista si sarebbe realizzata e compresa solo dopo un secolo, noi siamo arrivati proprio a quella scadenza. Allora abbiamo pensato di chiamare in causa nove opere futuriste, particolarmente importanti, come semi gettati nel futuro, e di instaurare un dialogo con tre artisti contemporanei, che assorbono e ereditano tre tematiche futuriste e le reinventano con le tecnologie di oggi".

Su Big Sale di Fortunato Depero, Simongini, che ha anche curato la mostra 'Il tempo del Futurismo' alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma (2024-2025), non ha dubbi: "È un quadro eccezionale in cui è protagonista, in una delle primissime volte nella storia dell'arte del Novecento, il consumismo che sta per nascere e la merce. È protagonista nel mercato di Downtown a New York e l'artista sia nel linguaggio, fatto di colori pianti e squillanti, sia soprattutto nella tematica dell'esaltazione della merce, anticipa letteralmente tutti i linguaggi pop degli anni Sessanta. E quindi è proprio un capolavoro che dimostra questa capacità dei futuristi di gettare semi che poi crescono nell'avvenire".

"Vivo compiacimento per lo straordinario prestito della ricostruzione del 1997 di Feu d'artifice di Giacomo Balla che torna nella nostra città dopo oltre un secolo, restituendoci un'esperienza di grande valore storico e artistico" viene espresso invece da Maria Emanuela Bruni, presidente del Maxxi.

L'azione scenica di luci e colori ideata nel 1917 per il Teatro dell'Opera di Roma sulla musica di Igor Stravinskij e qui presentata nella sua ricostruzione filologica da maquette di Elio Marchegiani proviene dal Castello di Rivoli. "Mi fa molto piacere di aver realizzato forse quello che sarebbe stato un sogno di Balla - dice Simongini -, vedere di nuovo la sua azione scenica a Roma dopo circa 110 anni. I futuristi avevano dei sogni che in alcuni casi le tecnologie del loro tempo non permettevano di realizzare. Balla, parlando anche di Feu d'artifice, diceva: 'realizzatelo con i materiali della vostra epoca'. Cioè i futuristi invitano a reinventare il loro lavoro, le loro intuizioni attraverso i materiali e le tecnologie della nostra epoca, di altre epoche".

In mostra anche Donna e ambiente di De Pistoris, il Trittico della Velocità di Gerardo Dottori - prestito del Comune di Perugia, Palazzo della Penna - Centro per le Arti Contemporanee -, Corpo umano (Dinamismo) di Umberto Boccioni, proveniente dal Museo del Novecento di Milano e Filippo Tommaso Marinetti con il libro Mafarka il futurista. Opere che si confrontano con la ricerca e le nuove produzioni di tre artisti contemporanei: Fabio Giampietro, Donato Piccolo e Quayola.

In Luce di Quayola, realizzato in collaborazione con l'Archivio Luce, l'artista attinge allo sconfinato patrimonio visivo dell'archivio rielaborandone fotografie e video attraverso processi computazionali che li trasformano in immagini pittoriche. Gli algoritmi ne interpretano le forme senza poterne comprendere ricordi e significati: gli errori che ne derivano diventano parte dell'opera mettendo in discussione la presunta precisione della macchina. Vertigo Singularity di Fabio Giampietro parte da una grande tela che raffigura una città immaginaria, omaggio a La Città Nuova di Antonio Sant'Elia in cui combina pittura, realtà virtuale e intelligenza artificiale: attraverso un visore, il pubblico entra nell'immagine e ne attraversa l'architettura. Con M.n.i. - Mobile Noise Intoner, prodotto appositamente per la mostra, Donato Piccolo riprende il mito della velocità e l'eredità degli "intonarumori" di Luigi Russolo. La sua auto da corsa, pur immobile, reagisce a voci, rumori e movimenti dei visitatori: un'intelligenza artificiale generativa li traduce in suoni e melodie in continuo cambiamento. (ANSA).

