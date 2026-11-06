(ANSA) - MILANO, 06 NOV - Dopo il videoclip di Lontano, girato davanti all'Ultima Cena di Leonardo da Vinci, la collaborazione tra Sfera Ebbasta e il Museo del Cenacolo Vinciano prosegue con tre aperture straordinarie del Museo dedicate alle nuove generazioni. Ieri sera il primo appuntamento, con gli studenti dell'Istituto comprensivo Piazza Costa 'Morandi' di Cinisello Balsamo.

Grande soddisfazione da parte di Sfera Ebbasta e del direttore generale della Grande Brera, Angelo Crespi, per un progetto che unisce musica, arte e inclusione sociale.

Un'occasione per avvicinare i giovani al patrimonio artistico e rendere la bellezza sempre più accessibile a tutti.

Domenica 8 novembre sarà la volta dei gruppi coinvolti nei progetti di inclusione sociale sostenuti dall'Associazione 'I Bambini delle Fate'. A concludere l'iniziativa, venerdì 13 novembre, l'appuntamento riservato ai pazienti del reparto di Pediatria della Fondazione Ospedale Niguarda. Tre realtà e tre sensibilità differenti, al centro di un progetto pensato per costruire nuove possibilità di accesso alla cultura e di riaffermare la vocazione più autentica dell'arte: parlare a tutti, senza distinzioni.

La scelta di Sfera Ebbasta assume un significato particolare proprio per il legame che l'artista ha costruito negli anni con le nuove generazioni. Portare il proprio linguaggio al servizio di un progetto culturale e sociale significa creare un ponte tra immaginari diversi, avvicinando anche chi potrebbe percepire un luogo come il Cenacolo Vinciano distante dalla propria quotidianità. (ANSA).

