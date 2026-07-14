(ANSA) - FIRENZE, 14 LUG - Tremila euro per aprire in esclusiva il Museo Civico di Siena fuori orario, duemila per una visita riservata alla Torre del Mangia: sono i corrispettivi fissati dal disciplinare sulle aperture straordinarie approvato dalla Giunta comunale, su proposta del vicesindaco Michele Capitani.

Il regolamento consente a soggetti pubblici e privati di richiedere aperture dedicate in occasione di eventi, iniziative istituzionali o attività di rappresentanza. Il costo è ridotto del cinquanta per cento o non dovuto per le iniziative promosse da enti pubblici, istituzioni culturali, università, fondazioni e soggetti che operano per finalità istituzionali o di interesse pubblico.

Il disciplinare definisce anche le modalità di presentazione delle domande, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni e gli obblighi a carico dei richiedenti, garantendo la tutela e la conservazione dei beni culturali. Il Comune dispone così, per la prima volta, di una procedura uniforme per rispondere alle richieste di aperture straordinarie ed esclusive dei due siti. (ANSA).

