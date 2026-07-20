(ANSA) - AOSTA, 20 LUG - Le opere di Michelangelo Pistoletto, Mimmo Paladino, Grazia Toderi, Gilberto Zorio, Daniela Pellegrini e Franco Perrotti saranno esposte in una mostra diffusa allestita in diverse località della Valle d'Aosta per indagare il tema dei cambiamenti della società odierna: dalle missioni spaziali all'utilizzo dei satelliti, dall'intelligenza artificiale ai droni, ai sistemi di controllo e ai nuovi modi di esplorare lo spazio.

Da giovedì 23 luglio a domenica 18 ottobre il Museo Gamba a Châtillon, il MegaMuseo ad Aosta, Les Maisons de Judith in Val Ferret a Courmayeur e la Chiesa Valdese a Courmayeur ospitano 'Sotto il cielo di stelle', un progetto curato da Fortunato D'Amico, e organizzato dall'assessorato regionale all'istruzione, cultura e politiche identitarie, in collaborazione con Moebius edizioni. L'allestimento, che si propone di indagare le relazioni tra arte, tecnologia, antropizzazione dello spazio e immaginazione del futuro, sarà accompagnato da eventi collaterali, che coinvolgono anche l'Osservatorio astronomico regionale e il Planetario di Lignan a Saint-Barthélemy, cui parteciperanno scienziati, astronauti, archeologi, filosofi, teologi. (ANSA).

