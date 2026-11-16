(ANSA) - ROMA, 16 NOV - La realizzazione di una Via Dantis, una rete di luoghi e itinerari danteschi articolata anche su scala interregionale a partire dalla Lunigiana, territorio che dovrebbe costituire il primo nucleo della rete. Lo propone una risoluzione presentata in Commissione cultura della Camera dal deputato di Fratelli d'Italia, Alessandro Amorese.

L'eredità di Dante è legata a una "precisa geografia, poiché - scrive il deputato di FdI nell'atto - la vita pubblica a Firenze e, dopo la condanna del 1302, il lungo esilio condussero il poeta in numerose città, corti e contrade di diverse regioni italiane, nelle quali, come in quelle evocate nei suoi versi, si conservano documenti, memorie e tradizioni che compongono un patrimonio diffuso, ancora in larga parte da collegare e da far conoscere".

Tra i luoghi dell'esilio, la Lunigiana storica, che si estende lungo la valle del Magra e comprende territori oggi appartenenti alle regioni Toscana e Liguria, "occupa una posizione del tutto particolare" trovando conferma in documenti di "rara certezza" come quelli che attestano il ruolo di Dante nella pace di Castelnuovo, nota infatti anche come Pax Dantis, che oltretutto è uno dei pochissimi documenti storici che attestano con assoluta certezza la presenza di Dante Alighieri durante il suo esilio.

L'idea sarebbe quella di promuovere "un itinerario culturale che colleghi i luoghi documentati della Pace del 1306 a Sarzana e Castelnuovo Magra, il patrimonio dantesco di Mulazzo e le ulteriori testimonianze individuate sulla base di una ricognizione scientifica" l'occasione sarebbe potuta essere farlo nel 2026, anniversario della Pace di Castelnuovo, "circostanza che offre l'occasione per avviare un'iniziativa destinata a durare nel tempo, capace di andare oltre la dimensione celebrativa della ricorrenza".

Inoltre, la Lunigiana è "terra di borghi, pievi e castelli malaspiniani, attraversata dalla via Francigena, riconosciuta dal 1994 itinerario culturale del Consiglio d'Europa, e caratterizzata da un paesaggio storico di grande pregio" avendo quindi le condizioni per accogliere "un itinerario culturale che colleghi i luoghi documentati della presenza dantesca, le istituzioni di studio e le testimonianze della tradizione".

(ANSA).

