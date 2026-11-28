(ANSA) - REGGIO EMILIA, 28 NOV - 'Tensioni. Un viaggio fra rivoluzioni e linguaggi della scultura' è il tema della mostra allestita dal 28 novembre al 23 dicembre alla Galleria de' Bonis di Reggio Emilia, che prosegue la ricerca sul viaggio, tema conduttore della stagione espositiva 2026, esplorandone la dimensione plastica e il rapporto tra opera, spazio e osservatore. Il progetto riunisce lavori di alcuni tra i protagonisti della scultura del Novecento e dei giorni nostri, italiana e internazionale: Salvador Dalì, Man Ray, Fausto Melotti, Giò Pomodoro, Antonio Ligabue, Nunzio, Leoncillo, Mario Ceroli, Quinto Ghermandi, Piero Gilardi, Bertozzi & Casoni.

Al centro dell'esposizione è la specificità della scultura, forma d'arte che, diversamente dalla pittura, non si esaurisce in un unico punto di vista. La sua lettura implica un'esperienza fisica e cinestetica: è il movimento dello spettatore intorno all'opera a rivelarne progressivamente volumi, prospettive e relazioni spaziali.

Dal confronto tra le opere in mostra emerge una pluralità di approcci, nei quali la materia assume un ruolo determinante.

Dalla terra cruda di Antonio Ligabue alla terracotta di Leoncillo, dai marmi neri di Giò Pomodoro all'ottone di Fausto Melotti, fino all'oro zecchino di Man Ray, i materiali non sono semplici supporti, ma elementi costitutivi della forma e del suo significato. Tra i lavori esposti figurano una donna/giraffa di Salvador Dalì con i suoi tipici cassetti, un raro disco in oro di Man Ray, un personaggio filiforme di Fausto Melotti che si pone in contrasto con un insolito teatrino in bronzo. Di Antonio Ligabue è presentato Cavallo normanno, una possente e rara scultura in terra cruda.

Completano il percorso due sculture in marmo nero di Giò Pomodoro, una Frattura in terracotta di Leoncillo, una ieratica scultura di legno bruciato di Nunzio, due bronzi di Quinto Ghermandi, un tappeto-natura di Piero Gilardi e una ceramica contemporanea di Bertozzi & Casoni. (ANSA).

