(ANSA) - TORINO, 12 NOV - Torino porta la sua identità fotografica sulla scena internazionale di Paris Photo 2026. Dal 12 al 15 novembre, negli spazi del Grand Palais di Parigi, una storica cabina fotografica analogica sarà al centro di 'torino: fotografia', progetto collettivo che coinvolgerà 45 fotografi internazionali per celebrare il centenario del photobooth.

Lo stand torinese si trasformerà in uno spazio di creazione condivisa: per tutta la durata della manifestazione, gli artisti potranno utilizzare una cabina d'epoca messa a disposizione da Autofoto e realizzare nuovi scatti, che andranno ad arricchire giorno dopo giorno una mostra collettiva in continua evoluzione.

Tra i 45 autori coinvolti figurano Martina Bacigalupo, Jacopo Benassi, Luca Campigotto, Raymond Depardon, Omar Victor Diop, Joan Fontcuberta, Alfredo Jaar, Alex Majoli, Diana Markosian, Susan Meiselas, Zanele Muholi, Sarah Moon, Massimo Vitali e Paolo Woods. Nato nel 1925 come strumento per le fotografie d'identità, il photobooth si è trasformato nel tempo in un dispositivo di sperimentazione artistica, aprendo nuove possibilità per il ritratto e l'autoritratto.

Il progetto rende omaggio anche a Franco Vaccari, con l'esposizione del volume dedicato alla sua storica partecipazione alla Biennale di Venezia del 1972, incentrata sul coinvolgimento diretto del pubblico.. L'iniziativa è promossa da Camera - Centro Italiano per la Fotografia, Intesa Sanpaolo con Gallerie d'Italia Torino ed Exposed Torino Photo Festival.

Lo stand ospiterà cinque appuntamenti tra presentazioni e firmacopie: giovedì 12 novembre Raynal Pellicer (Photomaton, ore 16) e Luca Campigotto (Wandering Europe, ore 17); venerdì 13 Anastasia Samoylova (Harbor, ore 16); sabato 14 Diana Markosian (Replaced, ore 16) e Clément Chéroux (Derrière le rideau: L'esthétique Photomaton, ore 17).

Il programma parigino si completa sabato 14 novembre alle 12, all'Istituto Italiano di Cultura, con la presentazione di Exposed Torino Photo Festival 2027, in programma a Torino da aprile a giugno, e delle prospettive della fotografia nella progettualità culturale della città. (ANSA).

