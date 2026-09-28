(ANSA) - GENOVA, 28 SET - Il XXII Festival dell'Eccellenza al Femminile,dal 15 ottobre al 2 dicembre in diverse location di Genova, quest'anno è dedicato all'Acqua. Quattro le anteprime, in diverse sedi tra cui Palazzo Tursi, Teatro Nazionale di Genova, Teatrino di Palazzo Ducale, Palazzo Doria Spinola, aula magna di Palazzo Cattaneo dell'Università. Protagoniste donne straordinarie che nei loro racconti lasciano un'impronta e una testimonianza: da Ingeborg Bachmann celebrata da Margarethe Von Trotta, a Julia Varley, Veronica Cruciani, Princess Isatu Hassan Bangiura, Fabiana Iacozzilli, Federica Fracassi, Monica Guerritore, Eleonora Danco, Aliki Stenou solo per citarne alcune.

Trenta gli spettacoli e cinque i progetti speciali come il ricordo di Giovanna Rotondi Terminiello, che ha dedicato la vita all'arte nella lunga attività di Sovrintendente ai Beni artistici della Liguria, tre Premi Ipazia a Julia Varley, Monica Guerritore e Princess Isatu Hassan Bangura il centenario della nascita della poeta austriaca Ingeborg Bachmann festeggiato da Margarethe Von Trotta; la sezione "Miss Violence" dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne; il progetto "A modo nostro", quattro incontri con le registe contemporanee Veronica Cruciani, Fabiana Iacozzilli, Julia Varley e Margarethe Von Trotta.

"Quest'anno - ha detto l'assessore alla Cultura Giacomo Montanari - il Festival valorizza e rilegge i luoghi della città, creando un dialogo profondo tra la grande tradizione scenica e la bellezza monumentale di Genova. In particolare, l'incontro tra i progetti artistici del Festival e i Palazzi dei Rolli, patrimonio Unesco e simbolo dell'accoglienza e del fasto rinascimentale e barocco genovese, dimostra come il nostro patrimonio storico non sia semplice fondale di pregio, ma spazio vivo. Le dimore dei Rolli diventano casse di risonanza per storie, voci ed eccellenze al femminile, restituendo al pubblico un'esperienza immersiva dove l'architettura storica e il linguaggio teatrale contemporaneo si arricchiscono a vicenda".

(ANSA).

