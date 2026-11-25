(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Dal 28 novembre al 10 gennaio Christmas World torna a Villa Borghese con un percorso narrativo che accompagna i visitatori dentro le atmosfere del Natale.

Ideato e prodotto da Lux Entertainment, il villaggio, che negli anni scorsi è stato visitato complessivamente da oltre 2,5 milioni di persone, "apre le porte con una nuova edizione pensata per sorprendere e coinvolgere adulti e bambini" si spiega in una nota.

"Negli anni il villaggio è diventato anche un punto di riferimento per i turisti italiani e stranieri, che lo inseriscono tra le tappe imperdibili di una visita a Roma nel periodo natalizio" si aggiunge. "Il Natale è fatto di piccoli gesti e di momenti da condividere, e Christmas World nasce per questo: dare alle famiglie un luogo dove ritrovare lo stupore che avevamo da bambini", dichiara Roberto Fantauzzi, Ceo e founder di Lux Entertainment. "Vedere ogni anno tante persone tornare da noi è il regalo più bello".

"Dalle strade di New York al fascino di Parigi, passando per Londra e Berlino, il percorso si snoda tra architetture iconiche ricreate con installazioni luminose - si aggiunge -. Il viaggio si sviluppa su oltre 40mila mq, tra scenografie monumentali e ambientazioni che evocano il Natale di tutto il mondo". Sulla grande pista di ghiaccio "si pattina sulle note delle più amate canzoni di Natale, mentre Ice Bumper e Ice Slide promettono sfide avvincenti e discese mozzafiato. Accanto a queste, giostre, ottovolante, mongolfiere e minicar compongono un'offerta pensata per tutte le età".

Oltre 300 artisti e performer animeranno il villaggio con musical inediti e parade quotidiane lungo i viali del parco. Tra gli appuntamenti principali c'è il Grande Spettacolo di Natale, una produzione che unisce musica, danza e performance artistiche e che vedrà protagonisti oltre 100 artisti. "Completano l'esperienza gli incontri con Babbo Natale e i suoi elfi aiutanti, i mercatini - si conclude - e le proposte gastronomiche". (ANSA).

