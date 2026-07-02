(ANSA) - ANCONA, 02 LUG - Sensi d'Estate, la storica rassegna estiva del Museo Tattile Statale Omero giunta quest'anno alla 25/a edizione, torna ad animare le serate della Mole Vanvitelliana, portando da sei ad otto i suoi appuntamenti e da 200 a 400 i posti disponibili gratuitamente per il pubblico. In programma dall'8 luglio al 26 agosto, offre un variegato calendario di eventi che spaziano dal jazz alla lirica, dalla danza al teatro, "sempre molto attesi dai cittadini - ha ricordato il presidente del museo Aldo Grassini - per la loro capacità di coniugare l'elemento popolare a quello qualitativo".

Curata da Giulia Cester, la rassegna si svolge tutti i mercoledì ad eccezione di mercoledì 29 luglio, sostituto da sabato primo agosto. Inaugura 'Tango Gala', con la Giacomo Medici Tango Orchestra che ci trasporta in un avvincente viaggio nel tango argentino, dalle sue origini fino ad Astor Piazzolla, arricchito dall'interpretazione dei ballerini Samuele Fragiacomo e Sara Paoli. Ospiti della serata, la cantante Giorgia Caporale e il chitarrista argentino Martin Diaz.

Il 15 luglio vede protagonista la Beppe Swing Band col cantante Giuseppe Caforio, per una performance piena di energia, che reinterpreta i classici di Fred Buscaglione, Renato Carosone e Domenico Modugno con sonorità swing, shuffle e rock'n'roll.

Si prosegue il 22 luglio con Maximiliano Cimatti in 'C'era una volta Morricone', concerto-racconto dedicato al grande compositore che ha rivoluzionato la musica per il cinema, costruito sui ricordi del figlio.

Sabato primo agosto, in collaborazione con Ancona Jazz, il Museo Omero ospita il Mole Jazz Academy Final Showcase, il concerto conclusivo che riunisce sul palco allievi, insegnanti e ospiti della Mole Jazz Academy, per un appuntamento dedicato all'incontro tra musicisti di età e provenienze diverse.

Il 5 agosto va in scena 'All'inferno con amore', conversazione teatrale tra poesia, musica e narrazione con Laura De Carlo, Alessandro Pellegrini e Alessandro Pertosa, che ispirandosi alle grandi figure della letteratura, dà vita ad un'esperienza teatrale coinvolgente sulle molteplici forme dell'amore.

Tutto al femminile lo spettacolo del 12 agosto con 'Donne in musica' dell'Ensemble Giostremia. Un omaggio alle grandi canzoni italiane degli anni Quaranta e Cinquanta e alle figure femminili che le hanno interpretate, riproposte con eleganza da cinque musiciste di formazione classica e jazz.

Il 19 agosto arriva 'Butterfly: memoria del mare', spettacolo in collaborazione con gli Amici della Lirica Franco Corelli di Ancona per una rilettura contemporanea della Madama Butterfly di Puccini che intreccia lirica e narrazione. In scena Hiroko Morita (Cio-Cio-San), Vincenzo Spinelli (Pinkerton), Ferruccio Finetti (Sharpless), con la voce narrante di Luca Violini, direttore e pianista Riccardo Serenelli.

Si chiude con una serata realizzata in collaborazione con Adriatico Mediterraneo Festival, che vedrà sul palco Alessia Tondo, grande voce della scena musicale pugliese, e a seguire Ajde Zora, progetto musicale che accompagna il pubblico in un viaggio nei Balcani tra danze travolgenti, atmosfere gitane e struggenti ballate della tradizione rom dell'Europa orientale.

"Con Sensi d'Estate - ha affermato l'assessora alla Cultura del Comune di Ancona Marta Paraventi - si rafforza l'alleanza tra il Comune e il Museo Omero, partner del percorso di Ancona Capitale italiana della Cultura 2028, e si conferma il ruolo della Mole come luogo centrale della cultura cittadina". (ANSA).

