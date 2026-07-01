(ANSA) - CASTIGLIONE DEL LAGO (PERUGIA), 01 LUG - Tour in barca, spettacoli di danza, rappresentazioni teatrali, concerti e cene gourmet saranno i prossimi appuntamenti in programma nella quarta edizione del Festival dei Tramonti, la manifestazione firmata da Aps Trasimeno cultura, futuro e sostenibilità, in programma fino al 5 luglio negli otto Comuni del lago, Magione, Passignano sul Trasimeno, Tuoro, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Panicale, Piegaro e Paciano.

Nei giorni scorsi, invece, si sono tenute le premiazioni del concorso fotografico "Intramontabili tramonti", che ha riscosso un grande successo con 100 scatti.

Tanti, come detto, anche gli appuntamenti in programma nei prossimi due giorni - annunciano gli organizzatori in una nota -, prenotabili al numero +39 348 3065019 o con una mail a info@festivaldeitramonti.it. Giovedì 2 luglio alle ore 17,30 palazzo della Corgna a Castiglione del Lago ospiterà le premiazioni e proiezioni dei film vincitori del festival internazionale Tiaff Trasimeno international art film Festival.

Due gli appuntamenti a Panicale, con ritrovo in piazza Umberto I. Si comincia alle ore 18,30 con un trekking tra i paesaggi, dove il cammino diventa ascolto. Una passeggiata tra silenzi e suoni naturali, ogni passo è un invito a rallentare e a sentire.

Alle 20 ci sarà un viaggio musicale con musica R&B Rhythm and Blues, grandi successi del rock e pop internazionali con Roberto Marcellini alla chitarra e Mario Magrini al sax.

Alle 19,30 il borgo di Monte del Lago riproporrà la piece teatrale sulle orme di Giacomo Puccini e come sempre la Fattoria Luca Palombaro ospiterà la cena gourmet (ore 20).

Venerdì 3 luglio ritorna l'appuntamento alla scoperta del Lago Trasimeno. Alle ore 11 sul nuovo pontile di Tuoro sarà possibile incontrarsi per un tour guidato pensato per valorizzare i principali punti di interesse del territorio.

Appuntamento che sarà replicato alle ore 17,30 accompagnato da un aperitivo servito a bordo per vivere il lago nel suo momento più suggestivo.

Alle 19,30 il borgo di Monte del Lago riproporrà la piece teatrale sulle orme di Giacomo Puccini e come sempre la Fattoria Luca Palombaro ospiterà la cena gourmet (ore 20).

Spazio alla musica celtica in piazza Plebiscito a Città della Pieve (ore 20). Un tuffo nel grande repertorio con brani tradizionali Irish e colonne sonore di film fantasy con Minna Pehkonen violoncello e voce, Sayako Obori violino, Giovanni Petrini flauti, Federico Pedini chitarra acustica, Ruggero Bonucci contrabbasso, Rocco Panzanelli batteria e voce.

Come ogni anno la Rocca del Leone di Castiglione del Lago (ore 20,30) ospiterà il "Gran galà della danza sotto le stelle" per uno spettacolo dove la danza sarà protagonista di una serata elegante e coinvolgente, tra tecnica, grazia, energia e passione. La prima parte della serata vedrà protagonisti gli allievi delle scuole di danza italiane, selezionati in precedenza dai maestri delle diverse discipline; la seconda parte sarà dedicata a ballerini e performer di danza. Dalle 22, la serata proseguirà con ritmi latino-caraibici, salsa e bachata, con esibizioni, spettacoli, show e animazione a cura delle migliori scuole di ballo del territorio, con il coordinamento e la conduzione di Paolo Sargenti e Davide Taccini.

Momento centrale della manifestazione - si legge ancora nella nota - sarà il concerto di Bobby Solo in programma sabato 4 luglio (alle ore 21) alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, per un viaggio tra successi e ricordi, in una cornice naturale unica. Info e prenotazioni: https://www.festivaldeitramonti.it/evento/bobby-solo-live-al-tra simeno/. I biglietti sono acquistabili anche su Ticket Italia.

Il Festival dei Tramonti ha il patrocinio della Regione Umbria, Assemblea legislativa, Provincia di Perugia, Gal Trasimeno Orvietano, dell'Unione dei Comuni del Trasimeno, dei relativi Comuni e della Città di Corciano.

Tutto il programma del Festival è consultabile nel sito: www.festivaldeitramonti.it. Facebook: @festivaldeitramonti.

Instagram: festivaldeitramonti (ANSA).

