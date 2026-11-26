Quadrati che si affastellano sghembi, i colori che sembrano esplodere e rincorrersi tra il rigore delle geometrie e l'incanto di un equilibrio sempre un po' incerto, come sospeso nel vuoto. E' un incontro festoso e insieme pieno di poesia a Roma, quello tra la pittura di Franco Giordano, artista dal percorso eccentrico e ricercato, e le architetture dello studio Spin di Carlotta Montefoschi e Niccolò Cau, nell'atelier che fu dello scultore Giovanni Prini, a Prati, un passo dalla casa laboratorio di Balla, che di Prini era amico e sodale, e da quello di Gino Severini. Un luogo pieno di fascino, da sempre spazio creativo, sottolinea Mirta d'Argenzio curatrice di questo progetto che si apre al pubblico dal 27 novembre al 27 gennaio.

"Se Giordano con la sua pittura ironica rompe la consueta gravitas Old Albers dell'inevitabile omaggio al quadrato attraverso associazioni lievi e gaie di colore che riportano alle tonalità brillanti delle interazioni luminose di Balla e ci trascina oltre - scrive d'Argenzio nelle sue note - Cau e Montefoschi mettono la loro idea di architettura al servizio di questo improvvisato e festoso tentativo di fuga dal quadrato verso il cielo".

Il luogo aiuta: progettato nel 1926 da Innocenzo Sabbatini per l'Istituto Case Popolari, il grande complesso di Piazza D'Armi che accoglie questo studio-galleria nel cuore del quartiere Mazzini Delle Vittorie prevedeva già dalle origini spazi pensati per il lavoro di artisti e artigiani, con grandi vetrate e lucernari, la luce che piove dall'alto, morbida su forme e colori.

La ristrutturazione di Montefoschi e Cau (che questo spazio acquistarono anni fa da Barbara Mastroianni, la figlia di Marcello e che qui svolgono la loro attività di architetti paesaggisti) ne mantiene il fascino, intervenendo solo con pannelli in legno e una scala a chiocciola in ferro, essenziale e leggera, che permette l'accesso al mezzanino e al soppalco.

L'allestimento si adatta, con un percorso che segue il dipanarsi delle diverse altezze: in basso due grandi tele in acrilico, che rappresentano la prima fase artistica di Giordano, avviata negli anni Novanta a New York, a cui si accompagnano, via via che si sale, le opere più recenti. Tele di piccole e grandi dimensioni frutto di una ricerca "che segue con allegro rigore le lezioni dell'astrazione più pura, come se la pittura indicasse ancora un'idea da condividere", spiega la curatrice. E che soprattutto nelle prove della giovinezza guarda al miminalismo e ai colori puri dell'americano Ellsworth Kelly, ma nello stesso tempo sembra avere negli occhi le invenzioni mediterranee di Carla Accardi. Protagonista dei lavori più recenti, è sempre il quadrato con i suoi multipli, quadrati che si susseguono e si inseguono, si incontrano e si incastrano in un continuo gioco funambolico, come esperimenti di un delicatissimo meccano in cui le forme geometriche sembrano perdere la gravità e spiccare il volo. Ed è proprio questa libertà di invenzione, sottolinea d'Argenzio, "questa capacità di trasformare la percezione attraverso il colore, la luce e il movimento a costituire il riferimento ideale di 'Fuga del quadrato'. Non un omaggio nostalgico alle avanguardie, ma una continuità possibile tra la loro energia e una sensibilità contemporanea". E insieme l'intreccio di due esperienze di creatività e di poesia, quelle del pittore Giordano e degli architetti Montefoschi e Cau, che vale la pena di visitare.

