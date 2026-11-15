(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Vecchi Lp di musica palestinese, dagli anni Sessanta agli anni Novanta, ora digitalizzati, ma anche registrazioni sul campo e la disco music, il funk, lo spoken word, la musica psichedelica beduina, il rock e il punk palestinese: la tradizione musicale palestinese è in mostra al Macro di Roma dove, alla Sala Audio si può ascoltare Palestinian Sound Archive, progetto di ricerca sonora fondato nel 2020 da Mo'min Swaitat.

L'archivio raccoglie, conserva e rende nuovamente accessibili musiche, voci e registrazioni provenienti dalla Palestina nelle loro versioni originali oppure reinterpretati e remixati da DJ, artisti e musicisti contemporanei. A cura di Alice Labor, il progetto offre un percorso attraverso la cultura musicale palestinese, restituendo memorie di celebrazioni tradizionali, feste, movimenti rivoluzionari e momenti di vita quotidiana. Le tracce sonore diventano così uno strumento per raccontare il senso di sradicamento, le forme di resistenza e il rischio di cancellazione culturale, mantenendo viva la memoria di luoghi e comunità.

Il catalogo è pubblicato dall'etichetta discografica Majazz Project e in mostra si possono ascoltare 7 brani, tra cui quello del gruppo Al Fajer (L'alba) ha realizzato diversi album di musica folk dalle forti componenti poetiche, ispirati alla lotta di liberazione palestinese. Il loro secondo album fu completato nel 1990, ma andò perduto quando l'invasione irachena del Kuwait disperse i membri del gruppo, prima che il disco potesse essere pubblicato. Nel 2022, Majazz Project è riuscito a rintracciarlo e a stamparlo per la prima volta su vinile. Nel 2024 Majazz Project ha invece collaborato con l'etichetta statunitense Discostan per ripubblicare ufficialmente The Urgent Call of Palestine, un raro EP di protesta originariamente registrato nel 1972 dalla cantautrice palestinese Zeinab Shaath, allora sedicenne. Il disco si ispirava agli inni pacifisti della guerra del Vietnam ed era in inglese per diffondere il messaggio della resistenza palestinese con un pubblico internazionale. Sebbene i nastri originali fossero stati confiscati e rinchiusi dall'esercito israeliano durante l'invasione di Beirut del 1982, questa nuova edizione , realizzata in stretta collaborazione con Shaath, ha permesso di rimasterizzare e restaurare i suoi storici brani acustici.

Tra i brani ce ne è anche uno di George Kirmiz, cristiano palestinese, nacque nel 1953 nella Città Vecchia di Gerusalemme.

Musicista autodidatta, imparò a suonare la chitarra da giovane e nel 1971 entrò a far parte del gruppo al - Baraem come chitarrista, cantante e autore. Fu un autore di canzoni fuori dal comune e una sorta di pioniere dell'etnomusicologia locale: raccolse e pubblicò canti popolari palestinesi, tramandati e interpretati nei piccoli villaggi della Cisgiordania. Dopo essersi trasferito negli Stati Uniti a metà degli anni Settanta per raggiungere il fratello, continuò a comporre musica mentre lavorava in un negozio di scarpe. Il suo lavoro era riconosciuto all'estero e in Palestina. La qualità della sua scrittura lo colloca tra i più grandi musicisti e pieti palestinesi.

Accanto alla musica anche la pellicola: al Macro si può vedere, per la prima volta in Italia, "we walk in our sleep" di Noor Abed. Realizzato nel 2026 e girato in Palestina tra il 2025 e il 2026 su pellicola Super 8, il film è stato commissionato dalla Biennale Matter Of Art e dal Bredaphoto Festival. Attraverso immagini e voci, l'opera disegna un immaginario inedito e offre nuovi strumenti e linguaggi di resistenza. (ANSA).

